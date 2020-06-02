Делегація з України стала першою, яку Німеччина прийняла після карантину – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що українська делегація, яка 2 червня прибула до Берліна, стала першою, яку Німеччина прийняла після початку карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу.

По прибуттю до Берліна Кулеба подякував своєму німецькому колезі Гайку Маасу й іншим представникам німецького уряду за активний підхід до України.

«Це у нас взаємно. Тут всі дисципліновано дотримуються соціальної дистанції, але це не завадить нам сьогодні поговорити віч-на-віч делегаціями – глава Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, віцепрем’єр Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран володіють усією інформацією з перших рук щодо безпекової ситуації на Донбасі, в Криму й Чорному морі», – написав Кулеба у фейсбуці.

За його словами, в порядку денного візиту є такі питання:

деокупація ОРДЛО і Криму;

підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи;

надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;

європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 р.;

історичні питання: перспектива визнання Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу та зведення пам’ятника українцям, загиблим у Другій світовій війні;

торгівля та інвестиції між країнами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зі свого боку, повідомив, що, крім нього і Кулеби, до української делегації входять також віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, команда фахівців з Офісу президента України і МЗС.

За його словами, у Берліні заплановані зустрічі з:

федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер;

федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом;

зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером;

радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.

«Звичайно, однією з найважливіших тем для обговорення буде ситуація на сході України, зокрема виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі на рівні глав держав та урядів. Також плануємо обговорити важливі аспекти двосторонньої співпрації. І, звісно, обов’язково поговоримо про шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19», – додав Єрмак.

Візит триватиме один день, 2 червня.