Кулеба, Єрмак і Таран поїдуть до Німеччини обговорювати Донбас та Крим – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Андрій Таран 2 червня поїдуть до Німеччини обговорювати Донбас та Крим, повідомило МЗС України.

Разом з ними поїдуть віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та інші посадові особи.

У Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером та міністеркою оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

«У ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту «Нормандського формату» на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19», – заявили в МЗС.