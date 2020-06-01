Кулеба, Єрмак і Таран поїдуть до Німеччини обговорювати Донбас та Крим – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Андрій Таран 2 червня поїдуть до Німеччини обговорювати Донбас та Крим, повідомило МЗС України.
Разом з ними поїдуть віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та інші посадові особи.
У Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером та міністеркою оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
«У ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту «Нормандського формату» на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19», – заявили в МЗС.
- Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.
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