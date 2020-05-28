Глава МЗС призначив представника з санкційної політики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм спеціальним представником з питань санкційної політики. Про це повідомили у МЗС.

«Міжнародні санкції є важливим зовнішньополітичним інструментом впливу на ті держави, фізичні і юридичні особи, які є системними порушниками міжнародного права та прав людини. Олексій Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у МЗС, призначення Макеєва сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.