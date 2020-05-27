В ОБСЄ представник Росії намагався перервати виступ по Криму

Під час онлайн-засідання ОБСЄ у Відні представник Росії намагався завадити виступам щодо ситуації в анексованому Криму, а також мілітаризації Азово-Чорноморського басейну. Про це в твітері повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Безпрецедентний крок в ОБСЄ у Відні: представник Росії намагається завадити і перервати виступи, які йому не подобаються, від України й іншого експерта з ситуації у сфері безпеки в Чорному і Азовському морях», – йдеться в повідомленні.

За даними з відкритих джерел, постійним представником Росії при ОБСЄ є Олександр Лукашевич.

У представництві президента України в АР Крим повідомили, що в заході взяв участь голова відомства Антон Кориневич, який виступив із доповіддю про загрози для регіональної і міжнародної безпеки, що виникає у зв’язку з російською мілітаризацією Чорного й Азовського морів.

Другим основним спікером на заході був міжнародний експерт Джеймс Шерр, старший дослідник Естонського інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки й асоційований член Програми Росії та Євразії Chatham House.

Раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор зажадав покарати Росію за Крим і нагадав про депортацію кримських татар 1944 року.

У США вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ в анексований Крим і на окуповані частини Донбасу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.