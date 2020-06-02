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02 червня 2020, Київ 11:53
Новини | Політика

Кулеба планує порушити питання захисту кримських в’язнів Кремля під час поїздки до Німеччини

Кулеба: Україна обговорюватиме з німецькими колегами, «яким чином все-таки мотивувати Росію зайняти більш конструктивну позицію» в питанні Мінських угод

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує порушити питання захисту кримських в’язнів Кремля під час поїздки до Німеччини.

«Хоча магістральна тема завтрашніх переговорів – це ситуація на Донбасі. Але під час моєї зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом я також планую порушити питання Криму, безумовно, і захисту кримських в'язнів Кремля, яких незаконно утримують окупанти», – сказав міністр в ефірі телеканалу ICTV ввечері 1 червня.

Він додав, що Україна обговорюватиме з німецькими колегами, «яким чином все-таки мотивувати Росію зайняти більш конструктивну позицію» в питанні Мінських угод.

  • 2 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква мають поїхати на переговори до Німеччини.
  • 12 лютого уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в анексованому Криму і на території Росії незаконно утримують в ув'язненні 116 громадян України.

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