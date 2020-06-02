Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує порушити питання захисту кримських в’язнів Кремля під час поїздки до Німеччини.

«Хоча магістральна тема завтрашніх переговорів – це ситуація на Донбасі. Але під час моєї зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом я також планую порушити питання Криму, безумовно, і захисту кримських в'язнів Кремля, яких незаконно утримують окупанти», – сказав міністр в ефірі телеканалу ICTV ввечері 1 червня.

Він додав, що Україна обговорюватиме з німецькими колегами, «яким чином все-таки мотивувати Росію зайняти більш конструктивну позицію» в питанні Мінських угод.