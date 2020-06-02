Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО – Кулеба після переговорів у Берліні

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО, повідомив після зустрічі з очільницею німецького Міноборони 2 червня в Берліні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Дуже чітко пролунала фраза про те, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО. Це для нас дуже важливо», – сказав Кулеба у відеозверненні у фейсбуці.

За словами міністра, говорили також про військово-технічне співробітництво між Україною і Німеччиною. «Є дуже серйозні плани», – сказав він, не навівши подробиць.

«І політично я порушив питання про участь України в програмі розширених можливостей НАТО. Ми розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні. Це дуже важливо не лише для України, але, ми переконані, що і для зміцнення спроможності альянсу загалом. Такої ж думки дотримується абсолютна більшість країн-членів і союзників. Ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу. Тому що рішення про участь України в програмі розширених можливостей НАТО є консенсусним», – сказав голова МЗС.

Співпраця України і НАТО посилилася після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.

За даними фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, у січні 2020 року 51% українців вважали, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО.