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11 червня 2020, Київ 12:21
Новини | Міжнародні

Німеччина: США розглядають можливість скорочення військ, попри занепокоєння через Росію

У Німеччині базується найбільша кількість військовослужбовців зі США, ніж в будь-якій іншій країні Європи

Влада Німеччини заявила, що отримала офіційне повідомлення про можливе часткове виведення американських військових, що перебувають на території країни. Цей крок викликав занепокоєння як такий, що надсилає хибний сигнал Росії і шкодить безпеці НАТО.

Цій заяві уряду ФРН від 10 червня передували повідомлення в ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп розпорядився вивести до 15 тисяч із приблизно 34,5 тисячі американських солдатів, дислокованих у Німеччині.

Білий дім і НАТО від коментарів утрималися.

Як заявили у Берліні, федеральне керівництво дійсно було проінформоване про такі можливі дії США. «Але наскільки нам відомо, остаточного рішення поки що немає», – наголосили у пресслужбі канцлера Анґели Меркель.

Минулого тижня газета The Wall Street Journal написала, що Трамп планує вивести з Німеччини 9,5 тисячі американських військових. Журнал Der Spiegel повідомив, що країну пізніше в цьому році можуть залишити від п’яти до 15 тисяч солдатів США.

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер висловила думку, що якщо Вашингтон реалізує цей план, то він здебільшого негативно відіб’ється на НАТО, до якого входять і Сполучені Штати.

9 червня 22 членів Республіканської партії США, що входять у комітет Палати представників із питань збройних сил, заявили у відкритому листі, що інформація про намір Білого дому значно скоротити базованих в Європі американських солдатів викликає у них стурбованість.

У Німеччині базується найбільша кількість військовослужбовців зі США, ніж в будь-якій іншій країні Європи. Дональд Трамп після того, як став президентом, неодноразово критикував Німеччину й інші європейські країни за недостатні витрати на потреби оборони.

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