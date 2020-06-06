Моравецький висловив надію, що США розмістять у Польщі частину військових з Німеччини

Влада Польщі висловила надію, що деякі Сполучені Штати переведуть частину своїх військових до цієї країни з Німеччини. Таку заяву зробив 6 червня польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп наказав Пентагону скоротити кількість військових, розміщених у Німеччині.

«Я щиро сподіваюся, що в результаті багатьох переговорів, які в нас були... частина військових, розміщених наразі в Німеччині, яких переміщують звідти США... дійсно приїде до Польщі», – сказав Моравецький в ефірі радіостанції RMF24. Він, втім, додав, що рішення лишається за Вашингтоном.

5 червня видання Wall Street Journal повідомило, що кількість американських військових у Німеччині скоротиться на 9 500 людей. Наразі на території цієї держави-члена НАТО перебувають 34 500 військових США.

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Також, за даними видання, Пентагон планує обмежити максимальну кількість особового складу, який може бути розміщений в Німеччині, вдвічі – до 25 тисяч.

Офіційні представники Білого дому та Пентагону відмовилися підтвердити чи заперечити дані Wall Street Journal. Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Улліот заявив водночас, що Трамп постійно переглядає закордонну присутність американських військ.

«Сполучені Штати і надалі рішуче налаштовані співпрацювати з нашим сильним союзником Німеччиною, аби забезпечити взаємну оборону та вирішення інших важливих питань», – сказав Улліот.

Міністерство оборони або Міністерство закордонних справ Німеччини наразі не коментували ситуацію.

Німецьке онлайн видання Der Spiegel повідомляло, що американська влада може затвердити таке рішення до осені 2020 року, скоротивши контингент у цій країні на 5-15 тисяч людей.

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Президент США Дональд Трамп неодноразово скаржився на те, що Німеччина не виконує свої зобов’язання як член НАТО і не витрачає 2% ВВП на оборону.

Агенція Reuters повідомила з посиланням на неназваного американського високопосадовця, що США планує відкликати частину своїх військових додому, а частину – відправити до Польщі. За словами чиновника, потреби у великому американському контингенті в США більше немає, адже НАТО загалом збільшив видатки на оборону.

У вересні 2019 року президент США Дональд Трамп підписав угоду про співпрацю зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, яка передбачає розширення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі.