Поляки отримають безвізовий режим із США – Білий дім

Державний департамент Сполучених Штатів офіційно номінував Польщу для включення в програму безвізового в’їзду, повідомила пресслужба Білого дому.

Також про це заявив журналістам і сам Трамп. Він уточнив, що підписав папери про «попереднє» включення Польщі до безвізової програми.

«Це означає, що люди з Польщі зможуть вільно приїздити сюди, а люди звідси – легко мандрувати туди і навпаки. Люди зі США та Польщі зможуть легко мандрувати між двома країнами. Вони намагалися досягти цього протягом багатьох десятиліть. Я зробив це для польського народу, на честь поляків, що живуть у США та Польщі», – повідомив він.

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Пресслужба Білого дому називає скасування візового режиму важливим кроком для посилення стосунків із Варшавою.

«Тепер, коли Польща номінована, Департамент національної безпеки вдасться до необхідних кроків якомога швидше, щоб забезпечити включення Польщі до програми. Якщо Польща стане однією з країн безвізової програми, її громадяни отримають право на безвізовий в’їзд до Сполучених Штатів для бізнесу та туризму», – йдеться в роз’ясненні.

У вересні 2019 року президент США Дональд Трамп підписав декларацію про про сприяння оборонній співпраці з польським колегою Анджеєм Дудою. Документ передбачає збільшення чисельності американського військового контингенту в Польщі на близько 1000 людей.