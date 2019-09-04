Законодавці США знову рішуче закликають адміністрацію Трампа не зволікати з допомогою Україні

Група підтримки України в американському Сенаті закликала адміністрацію США спрямувати гроші на оборонну допомогу Україні.

Група, що об’єднує впливових сенаторів від Демократичної і Республіканської партій, звернулась із листом до директора Служби управління та бюджету (адміністративно-бюджетного управління офісу президента США – ред.) Міка Малвені, в якому закликала адміністрацію без затримок спрямувати військову допомогу Україні.

«Наша група давно підтримує збільшення військової спроможності і здатності України – молодої прозахідної і проамериканської демократії, яка з 2014 року перебуває під дедалі більшим військовим, політичним і економічним тиском Росії», – мовиться в листі сенаторів.

Законодавці наголошують: «Кошти, виділені на Ініціативу підтримки безпеки України, є життєво важливими для довгострокової життєздатності українських Збройних сил. Вони допомагають Україні розбудовувати незалежні військові спроможності і здатності, необхідні для стримування нападів Кремля на її територію, що тривають».

Цей лист став іще однією з великої кількості заяв американських законодавців, виданих після того, як видання Politico опублікувало повідомлення про можливі затримки з наданням передбаченої рішенням Конгресу оборонної допомоги Україні.

Серед підписантів листа – сенатор-республіканець Роб Портман, співголова Групи підтримки України у Сенаті демократка Джин Шагін, республіканець Рон Джонсон і демократи Річард Блументаль і Дік Дербін.

«Це фінансування ключове для довгострокової стабільності й незалежності України і має буде виділене негайно», – коментує лист сенатор Дербін.

«Республіканці і демократи погоджуються, що допомога Україні критично важлива для протистояння російській агресії. Незважаючи на двопартійну підтримку рішення, адміністрація Трампа затримує критично важливу військову допомогу і запрошує Росію повернутись до «Групи семи». Твердий щодо Росії? Гадаю, ні», – оцінює Блументаль позицію Трампа.

Віце-президент США Майк Пенс, який перебував із дводенним візитом у Варшаві, у понеділок запевнив поляків у тому, що Вашингтон виконуватиме свої зобов’язання щодо захисту країни від можливої російської агресії.

Перебуваючи в Польщі, Пенс наголосив на значній допомозі, яку США надають для безпеки України. Він також закликав союзників збільшити допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

«Це факт, що Сполучені Штати несли тягар, найбільше інвестуючи в безпеку України, і ми цим пишаємося. Але ми також віримо, що наші європейські партнери мають зробити крок уперед і збільшити свій внесок у допомогу Україні», – заявив віце-президент США.

Під час спільної прес-конференції із польським президентом Анджеєм Дудою Пенс закликав союзників залишатися пильними щодо спроб російського втручання у вибори і працювати разом у напрямку енергетичної незалежності від Росії. Москва намагається розділити наш союз своїми покладами нафти й газу, сказав Пенс, а Польща зайняла тверду позицію на просування енергетичної незалежності й безпеки.

Дивіться також: Час-Тайм. Пенс закликав більше допомагати Україні