США продовжать підтримувати Україну – Пенс після зустрічі з Зеленським

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну, заявив віце-президент США Майк Пенс після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Зеленський, у свою чергу, подякував Пенсові за те, що США завжди відстоювали права України, захищали їх і не змінювали своєї позиції з приводу територіальної цілісності й суверенітету української держави, а також надають Києву і фінансову, і військову допомогу.

Зустріч відбулася на полях вшанувань у столиці Польщі 80-х роковин початку Другої світової війни.

Спершу планувалося, що в перебігу перебування в Варшаві український керівник зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, але той мусив скасувати свій візит через ураган, що насувається нині на Сполучені Штати.

Припускають, що тепер перша зустріч двох президентів може відбутися в перебігу візиту Зеленського до США під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у другій половині вересня.