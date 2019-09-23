США розширять військову присутність у Польщі – Трамп і Дуда підписали угоду

Президент США Дональд Трамп підписав угоду про співпрацю зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, яка передбачає розширення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі. Спільну декларацію про сприяння оборонній співпраці два лідери підписали 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нині військовий контингент США в Польщі складає близько 4500 військових, які перебувають на території європейської країни на ротаційній основі. «Очікується, що в найближчій перспективі (контингент – ред) зросте приблизно на 1000 військових», – ідеться в документі.

https://www.president.pl/uk/news/art,1107,joint-declaration-on-advancing-defense-cooperation.html

Сторони вже визначили шість локацій, де США збільшать військову присутність, а також обговорять відповідне розташування для бойової групи бронетанкової бригади. Трамп заявив, що додаткові військові США будуть «швидше за все» переведені з інших європейських баз і що Польща візьме на себе фінансові зобов’язання щодо нових місць дислокації для військ.

На запитання журналістів, чи має на меті посилення військової присутності США в Польщі протидію Росії, Трамп відповів: «Ні, я взагалі так не думаю».

Домовленість, базована на підписаній у червні рамковій угоді, мала бути остаточно схвалена раніше цього місяця у Варшаві, але Трамп скасував той візит через потенційну небезпеку для США від буревію Доріан.