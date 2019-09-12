Трамп схвалив продаж 32 винищувачів F-35 Польщі

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж 32 найсучасніших американських винищувачів F-35 ключовому союзнику НАТО Польщі.

Оцінена у 6,5 мільярда доларів угода потребує схвалення Конгресу, щоб набути чинності. Очікується, що Конгрес підтримає рішення.

Варшава постійно збільшує витрати на оборону відтоді, як Росія анексувала Крим у 2014 році і почала підтримувати сепаратистів на сході України.

Висловлюючи своє занепокоєння таким розвитком подій, Польща також попросила Вашингтон створити постійну військову базу на своїй території. У червні Сполучені Штати Америки погодилися розмістити у Польщі додатково «близько 1000» військовослужбовців, щоб сприяти владі цієї країни у протистоянні посиленню загроз із боку Росії.

Упродовж останніх кількох років близько 4500 американських військовослужбовців були розміщені в Польщі на основі ротації у відповідь на анексію Росією українського Криму в 2014 році і військову підтримку Москвою бойовиків на сході України.

Читайте також: НАТО побудує депо для американської військової техніки в Польщі

НАТО окремо розмістило близько 1200 військовослужбовців в Польщі в 2017 році в рамках своїх зусиль щодо посилення стримування загроз із боку Росії в Східній Європі. Альянс нещодавно також погодився інвестувати 269 мільйонів доларів для підтримки збройних сил США в Польщі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що угода між США і Польщею від 12 червня «повністю відповідає міжнародним зобов’язанням НАТО».

Минулого року Польща запропонувала витратити 2 мільярди доларів на розміщення постійної бронетанкової дивізії США у складі 10-15 тисяч військовослужбовців для посилення свого захисту від Росії.