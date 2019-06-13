США дали згоду на розміщення близько 1000 своїх військових у Польщі

Сполучені Штати Америки погодилися розмістити у Польщі «близько 1000» військовослужбовців, щоб сприяти владі цієї країни у протистоянні посиленню загроз з боку Росії.

У спільній декларації США і Польщі, підписаній президентом Дональдом Трампом 12 червня, не йдеться однак про постійну присутність, що потенційно послабило занепокоєння Кремля з приводу збільшення військової присутності США біля його західного кордону.

Збільшення збройних сил США в Польщі, за словами Трампа, може відбутися за рахунок виведення американських військ з Німеччини, яку він критикував за недостатні витрати на оборону НАТО і надмірні витрати на російський газ.

Трамп повідомив, що в Німеччині налічується 52 тисячі військовослужбовців. У Пентагоні Радіо Свобода повідомили, що джерела військового персоналу та інші деталі угоди «все ще розробляються».

Росія «знову демонструє «імперські» амбіції своїми діями в Україні, заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з Трампом.

Відповідно до угоди військові США будуть розширювати свою «постійну присутність» в Польщі приблизно на 1000 осіб «в найближчій перспективі». Польща фінансуватиме це, а також додаткову військову інфраструктуру, включаючи штаб-квартиру США.

Під час прес-конференції Трамп підтвердив, що Польща купить майже три десятки винищувачів F-35 вартістю понад 2,5 млрд доларів, а також скраплений газ на 8 мільярдів доларів. Вашингтон і Варшава прагнуть зупинити плани Росії з будівництва газопроводу «Північний потік-2» вартістю 11 мільярдів доларів.

Упродовж останніх кількох років близько 4500 американських військовослужбовців були розміщені в Польщі на основі ротації у відповідь на анексію Росією українського Криму в 2014 році і військову підтримку Москвою бойовиків на сході України.

НАТО окремо розмістила близько 1200 військовослужбовців в Польщі в 2017 році в рамках своїх зусиль щодо посилення стримування загроз з боку Росії в Східній Європі. Альянс нещодавно також погодився інвестувати 269 мільйонів доларів для підтримки збройних сил США в Польщі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що угода між США і Польщею від 12 червня «повністю відповідає міжнародним зобов’язанням НАТО».

Торік Польща запропонувала витратити 2 мільярди доларів на розміщення постійної бронетанкової дивізії США у складі 10-15 тисяч військовослужбовців для посилення свого захисту від Росії.