США і НАТО нарощують свої потужності, бо безпекове середовище дуже змінилося – Столтенберґ у Давосі

Війська Сполучених Штатів не покидають європейський континент, а навпаки, нарощують там свою присутність для посилення НАТО і його колективної оборони, заявив на зустрічі Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Попри те, що в це вірять чимало людей, Сполучені Штати не покидають Європу. Вони зменшили свою присутність після завершення Холодної війни, а нині повертають свої збройні бригади, відповідаючи на потреби зміцнення НАТО й колективної оборони в Європі», – запевнив Столтенберґ, відповідаючи на питання, «чи є що святкувати НАТО в цьому році, коли організація відзначатиме своє 70-річчя».

Керівник Північноатлантичного альянсу додає, що так само зростають оборонні потужності європейських держав-союзниць.

«З 2016 року європейські члени НАТО разом із Канадою збільшили свої видатки на оборону до 41 мільярда доларів. До кінця наступного року вони мають додати на ці потреби ще 100 мільярдів доларів», – повідомив Єнс Столтенберґ, зауважуючи, що надсилає Вашингтону сигнал: «справедливий розподіл внесків серед членів НАТО значно покращився».

Голова військово-політичного альянсу перераховав усі загрози, які чатують на демократичний світ, охорона миру в якому є основною місією НАТО.

«НАТО здійснює колективну оборону в дуже відмінному світі від того, який був в часи Холодної війни. Ми маємо багато загроз і викликів одночасно. Кібернетична загроза, тероризм, поширення атомної та зброї масового знищення, є тенденція до змагання між великими світовими потугами, на кшталт Китаю, Росії та США», – сказав Столтенберґ.

Він додав, що Росія стала «значно зухвалішою, чинить акти агресії від Керченської протоки – до вулиці в Солсбері, де вона використала хімічну зброю».

«На всі ці виклики ми мусимо реагувати одночасно», – пояснив Столтенберґ.

За його словами, «доброю новиною є те, що НАТО успішно адаптується до нового безпекового середовища».

Відносини між НАТО та Москвою загострилися після анексії Росією українського півострова Крим та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у Давосі почалися 22 січня і триватимуть до 25 січня.