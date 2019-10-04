Помпео: Північна Македонія до кінця року стане членом НАТО

Державний секретар США Майк Помпео очікує, що Північна Македонія стане 30-м членом НАТО до кінця року. Про це керівник американського зовнішньополітичного відомства заявив 4 жовтня в місті Охрид, де зустрівся з прем’єр-міністром Північної Македонії Зораном Заєвим.

Помпео висловив упевненість, що американські законодавці ратифікують вступ балканської країни до оборонного альянсу в найближчі місяці.

«Я переконаний, що Північна Македонія буде сильним союзником по НАТО, і я впевнений, що Сенат США цієї осені схвалить протокол про членство, і ми офіційно вітатимемо вас в альянсі», – наголосив Помпео після зустрічі із Заєвим.

Заєв заявив, що найближчими днями очікує «добрих новин від Брюсселя» для країни, яка поклала в основу свого зовнішньополітичного курсу вступ до Європейського союзу та НАТО. «Членство в НАТО означає досягнення історичної мети. Це велика користь для нашої країни та для всього регіону», – сказав Заєв.

Шлях Північної Македонії до членства в обох організаціях став відкритим після того, як Скоп’є домовилося з Грецією щодо офіційної назви країни, яка свого часу входила до складу Югославії. Афіни заперечували проти назви «Македонія», оскільки вважали, що це є претензією на однойменний грецький регіон.