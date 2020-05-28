НАТО вимушене реагувати на дії Росії і готується провести військові навчання «Захисник Європи-2020»

Валерія Єгісман

НАТО має зміцнювати свій східний фланг, оскільки російська агресія є цілком ймовірною, вважають автори доповіді Центру аналізу європейської політики. З цією метою на початку червня розпочнеться перший етап навчань «Захисник Європи-2020» (Defender Europe 2020), які повинні стати найбільшими навчаннями НАТО в Європі за останні 25 років.

Після анексії Криму Росією у 2014 році і початку збройного конфлікту на сході України, Північноатлантичний альянс здійснив низку заходів щодо посилення своєї присутності в Східній і Південно-Східній Європі. Так, в країнах Балтії і Польщі на ротаційній основі були розгорнуті чотири міжнародних батальйони коаліційних військ і зроблені кроки щодо посилення захисту повітряного простору держав альянсу.

Також, була задіяна схожа ініціатива щодо Південно-Східної частини Європи, яка, зокрема, передбачає формування багатонаціональної ротаційної бригади в Румунії.

Однак, цього недостатньо, і НАТО має продовжувати не тільки посилювати свій східний фланг, але і приділяти більше уваги району Балкан і Чорного моря, пишуть автори доповіді «Єдиний фланг, єдина загроза, єдине присутність. Стратегія для східного флангу НАТО », представленого вашингтонським Центром аналізу європейської політики (CEPA).

Можливості НАТО на східному і південно-східному фланзі є асиметричними, в той час, як Росія в своїй ревізіоністський політиці має послідовну стратегію по всій східній і південно-східній лінії

Один із авторів доповіді і старший експерт Центру аналізу європейської політики Януш Бугайські (Janusz Bugajski) зазначив під час веб-дискусії, організованої центром 26 травня, що можливості НАТО на східному і південно-східному фланзі є асиметричними, в той час, як Росія в своїй ревізіоністський політиці має послідовну стратегію по всій східній і південно-східній лінії.

«Кремль дотримується довгострокової стратегії, щоб спробувати відновити регіональне панування Росії. Більш того, він фактично для цього використовує Чорноморську зону», – каже Януш Бугайські, зазначивши, що регіон Чорного моря є «ключовим», так як географічно дає можливість проектувати вплив на центрально-європейські країни, східну частину Середземного моря і Балкани, Південний Кавказ і Близький Схід.

Росія загрожує країнам НАТО

Експерт зазначає, що основні загрози для членів НАТО і країн-партнерів альянсу «лунають із боку путінської Росії».

Серед них Януш Бугайські відзначає проведення Росією спільних навчань «Захід», які Москва організувала в 2017 році спільно з Мінськом.

ЦІ навчання викликали великі побоювання на Заході через:

масштабність і оперативність

нарощування військового потенціалу Росією на кордонах із НАТО, зокрема, в Калінінграді і Криму

порушення Москвою повітряного простору і територіальних вод країн регіону

загрозу свободі мореплавства в Чорному морі

Крім прямих військових загроз, експерт також перераховує і використання Кремлем тактик гібридної війни, таких як:

використання політичного і економічного тиску

кібератаки

підкуп та корупція

дезінформація

«Москва окупує Україну – Крим і частину Донбасу, близько 12% території Молдови в Придністров'ї, 20% території Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні. Вона також дестабілізує Західні Балкани, підсилює свій вплив на всьому Південному Кавказі, маніпулюючи напруженістю у регіоні. А також намагається вбити клин між Туреччиною і іншими членами альянсу », – наголошує аналітик Бугайські.

Кремль може вдатися до більшої агресії

Експерт не виключає того, що Кремль може вдатися до більшої агресії в майбутньому, наприклад, на тлі ослаблення режиму в результаті пандемії.

Незважаючи на те, що НАТО стикається з низкою проблем і деякі країни альянсу можуть не розглядати потенційну російську загрозу як головну, особливо в умовах пандемії, «зараз не час послабляти нашу оборону на східному фланзі», говорить Януш Бугайські.

Що треба робити, щоб стримувати Росію?

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, а нині експерт Центру аналізу європейської політики і співавтор доповіді, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес (Ben Hodges) перерахував під час веб-презентації деякі із запропонованих авторами рекомендації.

А саме наголосив на необхідності:

розвивати і інтегрувати протиповітряну і протиракетну оборону НАТО в регіоні,

проводити спільні навчання (широкомасштабних навчань у сфері ППО не проводилося уже сім років)

покращувати мобільність військ

Європейський Союз, каже Бен Хождес, повинен взяти на себе ініціативу з розвитку європейської інфраструктури, включаючи поліпшення пропускної спроможності залізниць. Оскільки є проблеми із швидким, у разі необхідності, перекиданням військ.

Неприпустимо, щоб Кремль вирішив, що може вчинити напад, до того, як альянс зможе відповісти

Так перекидання особового складу і техніки з Німеччини або Польщі до Румунії ускладнена через Карпатські гори, а для того, щоб дістатися до Сувалкінского коридору (сухопутний коридор, який міг би з'єднати територію Білорусі і Калінінградську область – ред.) необхідно перетнути північну Польщу, «в якій більше озер, аніж в Міннесоті», говорить колишній командувач сухопутними військами США в Європі.

«Мобільність – це здатність пересуватися швидше, ніж потенційний противник. Неприпустимо, щоб Кремль вирішив, що може вчинити напад, наприклад, на Литву чи Румунію, до того, як альянс зможе відповісти»

Серед ряду інших рекомендацій, Бен Ходжес наголошує на необхідності створення регіональної штаб-квартири НАТО в регіоні Чорного моря і посилення військово-морських сил альянсу.

Навчання «Захисник Європи-2020»

У Європі на початку червня 2020 року розпочнеться перший етап навчань «Захисник Європи-2020» (Defender Europe 2020), який був раніше відкладений через пандемію коронавірусу. Ці навчання можуть стати найбільшимив Європі за останні 25 років.

Метою цих військових змагань є:

тестування розгортання військових сил НАТО

перекидання особового складу і військових вантажів із США в Європу

розгортання сил на самому європейському континенті.

Спочатку планувалося, що в навчаннях візьмуть участь близько 40 тисяч військовослужбовців, в тому числі близько 20 тисяч американців.

Раніше заплановані на травень повітряно-десантні навчання під назвою «Союзницький дух» ( Allied Spirit) пройдуть на польському військовому полігоні Дравсько-Поморське 5-19 червня.

У них візьмуть участь близько 6 тисяч американських і 2 тисячі польських військовослужбовців.

Через пандемію коронавирусу навчання «Захисник Європи-2020», що складаються із серії різних навчань, проводитимуться у меншому масштабі, і то, як вони будуть проходити, залежить від розвитку ситуації із коронавірусом.

Кремль висловлює невдоволення

Проведення навчань викликало критику з боку Кремля, який оцінює їх як «провокацію», посилює напруженість між Росією і НАТО.

Генерал Бен Хождес, відповідаючи на питання Російської служби «Голосу Америки» під час веб-дискусії, зазначив, що така критика не обґрунтована.

За його словами, на відміну від російських навчань, таких як «Захід», що викликали велику стурбованість у країнах Східної Європи, ті, що проводяться НАТО і країнами-партнерами альянсу, є «прозорими», відкритими для висвітлення журналістами і заздалегідь анонсованими.

Якби росіяни серйозно ставилися «до стабільності, безпеки і зниження напруги, то у них була б така ж прозорість, як і у нас», говорить Ходжес.

Він також зазначає, що в наступному році відбудуться подібні навчання з фокусом на Балкани і Чорноморський регіон.

«Я думаю, це дуже важливий сигнал», – робить висновок колишній командувач сухопутними військами США в Європі.

Пентагон повідомив Конгресу США, що уряд України досяг відповідного прогресу в реформах, повідомляє CNN. Видання посилається на інформацію від посадовця США, а також представника служби Конгресу.

Досягнення такого прогресу є необхідною умовою для надання додаткової військової допомоги США на суму 125 мільйонів доларів.

Це друга частина пакету оборонної допомоги Україні, передбаченої законом про Оборонний бюджет США на 2020 рік в сумі 250 мільйонів доларів.

До цієї допомоги входять:

два патрульні човни з автоматичними 30-мм гарматами,

мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів,

десятки машин швидкої допомоги та устаткування із забезпечення захищеного зв’язку.

Надання допомоги залежить:

від реформ із подолання корупції в оборонній сфері;

збільшення прозорості та посилення цивільного нагляду за збройними силами.

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