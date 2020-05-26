Пентагон заявив, що Росія перекинула бойові літаки до Лівії

Африканське командування Збройних сил США виступило 26 травня із заявою, в якій стверджується, що Росія нещодавно перекинула до Лівії бойові літаки для підтримки найманців, які воюють в Лівії на стороні збройних формувань генерала Халіфи Хафтара.

На сайті американського командування також наведено кілька фотографій літаків, які, як стверджується, могли прибути до Лівії.

У заяві йдеться, що літаки прибули з авіабази в Росії транзитом через Сирію, де вони були перефарбовані, щоб приховати знаки їхньої належності до російської авіації.

За словами глави Африканського командування генерала Стівена Таунсенда, Росія довгий час заперечувала свою участь у конфлікт в Лівії, проте тепер «перестала її приховувати». Він наголосив, що ані Лівійська національна армія на чолі з Хафтаром, загони найманців так званої «приватної військової компанії Вагнера», які воюють на її боці, самі не мають бойових літаків четвертого покоління, які прибули до Лівії. «Російські пілоти-найманці літатимуть на доправлених із Росії літаках і бомбити лівійців», – сказав американський генерал.

Пентагон наголошує, що дії Росії тягнуть за собою продовження лівійського конфлікту і зростання числа його жертв. На думку американського командування, Росія прагне утвердитися на узбережжі Лівії та розгорнути там системи обмеження і заборони доступу і маневру, що поставить під загрозу південну Європу. Дії Росії в Лівії також сприяють збільшенню потоку мігрантів до Європи.

Міністерство оборони Росії поки не коментувало твердження американського командування.

Про перекидання до Лівії не менш як восьми військових літаків, імовірно російських, раніше повідомляло агентство Bloomberg. Воно стверджувало, що літаки прибули до Лівії з військової бази Хмеймім у Сирії. Москва цю інформацію не прокоментувала.

Експерти ООН заявили у звіті, який став публічним на початку травня, що найманці з російської воєнізованої організації, відомої як «група Вагнера», підтримують лівійського командувача Халіфу Хафтара в його намаганнях захопити столицю країни, місто Тріполі.

Структура ООН, що відстежує дотримання санкцій, зазначає у доповіді, отриманій 6 травня The Association Press, AFP та Reuters, що в Лівії перебуває від 800 до 1200 росіян, включно зі снайперами та спеціалізованими підрозділами.

У численних публікаціях про «приватну військову компанію Вагнера» йшлося про її наближеність до президента Росії Володимира Путіна і участь у конфліктах, де Москва прагне впливати неофіційно, без залучення армійських підрозділів. Ідеться про бойові дії в кількох країнах – від України та Сирії до країн Африки.

Лівія перебуває у стані громадянської війни після того, як підтримане НАТО народне повстання скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.

Схід і більшу частину території країни контролює «Лівійська національна армія» на чолі з Хафтаром, у столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної згоди.