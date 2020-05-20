«Російських військових у Лівії немає» – посол Росії в ООН

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що звіт із повідомленням про участь російських найманців у збройному конфлікті в Лівії ґрунтується на «неперевірених або сфабрикованих даних і має на меті дискредитувати російську політику» щодо цієї країни.

«Російських військовослужбовців у Лівії немає», – сказав російський дипломат 19 травня на засіданні Ради безпеки ООН.

Небензя також відкинув заклики до Росії з боку Великої Британії та США, які вимагають припинити відправляти найманців для участі в конфлікті.

Спецпредставниця ООН з питань Лівії Стефані Вільямс заявила, що ескалація в цій північноамериканській країні відбулася внаслідок «безперебійного постачання іноземними силами все більш досконалої та летальної зброї».

Вона додала, що «єдиний висновок, який ми можемо зробити, – це те, що ця війна посилиться, розшириться та поглибиться з руйнівними наслідками для лівійського народу». Вільямс закликала Раду безпеки тиснути на країни, які розпалюють конфлікт.

Раніше цього тижня сили міжнародно визнаного уряду Лівії взяли під контроль ключову військову базу Лівійської національної армії, яку очолює підтримуваний Росією та ще кількома країнами Халіфа Хафтар.

Експерти ООН заявили у звіті, який став публічним на початку травня, що найманці з російської воєнізованої організації, відомої як «група Вагнера», підтримують лівійського командувача Халіфу Хафтара в його намаганнях захопити столицю країни, місто Тріполі.

Структура ООН, що відстежує дотримання санкцій, зазначає у доповіді, отриманій 6 травня The Association Press, AFP та Reuters, що в Лівії перебуває від 800 до 1200 росіян, включно зі снайперами та спеціалізованими підрозділами.

У численних публікаціях про «приватну військову компанію Вагнера» йшлося про її наближеність до президента Росії Володимира Путіна і участь у конфліктах, де Москва прагне впливати неофіційно, без залучення армійських підрозділів. Ідеться про бойові дії в кількох країнах – від України та Сирії до країн Африки.

Лівія перебуває у стані громадянської війни після того, як підтримане НАТО народне повстання скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.

Схід і більшу частину території країни контролює «Лівійська національна армія» на чолі з Хафтаром, у столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної згоди.