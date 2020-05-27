В ОБСЄ обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні – МЗС України

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні вперше була винесена на обговорення Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, коментуючи перебіг онлайн-засідання форуму під головуванням України, інформує 27 травня пресслужба МЗС.

Доповідачем від України на заході був постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Він наголосив на порушеннях Росією основоположних принципів та норм ОБСЄ та міжнародного права. Держава-агресор продовжує незаконну окупацію Криму та Севастополя, що супроводжується зростанням мілітаризації півострова та прилеглих територіальних вод.

Представник України зазначив, що Росія під надуманими приводами перешкоджає судноплавству в Азово-Чорноморському регіоні, що є порушенням норм міжнародного морського права. Триває інтенсивна мілітаризація Азовського моря. Така деструктивна політика Росії має негативні наслідки не лише для України та інших країн Чорноморського басейну, а й для більш широкого регіону, наголосив Кориневич.

Окрему увагу доповідач від України звернув на порушення прав та свобод людини в Криму, незаконний призов громадян України до російської армії, утиски кримськотатарської національної меншини, незаконне ув’язнення громадян України та інші тяжкі злочини держави-окупанта в Криму.

Як ідеться в повідомленні українського МЗС, учасники засідання закликали Росію надати безперешкодний доступ міжнародним організаціям на окупований Кримський півострів для отримання достовірної інформації про безпекову та гуманітарну ситуацію на півострові. Вони також обговорили шляхи посилення моніторингової діяльності ОБСЄ з відстеження ситуації із перешкоджанням судноплавству в Азовському морі.

Партнери України наголосили, що активізація військової діяльності НАТО в Чорному морі є прямим наслідком агресії Росії проти Грузії та України. Вони запевнили українську та грузинську сторони в намірі продовжувати тісну співпрацю.