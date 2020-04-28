​Форпост і катери від США: як Україна буде захищатися від російської агресії на морі

Війна України та Росії за акваторію Чорного та Азовського морів продовжується. Нещодавно президенту України Володимиру Зеленському представили проєкт створення військово-морської бази у Бердянську, а від США можуть надійти нові патрульні катери. Що це будуть за кораблі і чи зможе Україна захищатися на морі? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Донбас» разом із буксиром «Корець» – єдині кораблі ЗСУ, які змогли потрапити в акваторію морським шляхом, проминувши окупований Росією Крим і Керченську протоку. Перебазування відбувалося у вересні 2018-го в оточенні російських катерів, кораблів і авіації.

Ще одна спроба перекинути українські кораблі в Азовське море за два місяці потому закінчилася агресією з боку Росії у нейтральних водах: обстрілом і захопленням 3-ох кораблів разом із екіпажами.

«Системне небажання створювати військово-морську складову на Азовському морі. Флотських – ні корабельних, ні аівіаційних, ні берегових на узбережжі Азовського моря не було. Тому, ну ви розумієте – все треба починати з нуля», – зауважує екскомандувач військово-морськими силами ЗСУ Сергій Гайдук (2014-2016 р.р).

Масово перекидати флот в Азовське море Росія почала 2 роки тому. До прикладу, в акваторії Азовського моря курсують катери російських проєктів «Соболь» і «Мангуст», сторожові кораблі проекту «Светлячок» з гарматним озброєнням. Ближче до Керченської протоки кораблі проєкту «Охотник» з вертольотним майданчиком.

В України, окрім двох десятків катерів прикордонників, флот представлений 2-ма катерами «Гюрза», буксиром та пошуково-рятувальним судном.

«Якщо дуже просто, то вони знаходяться у морі для того, щоб російські прикордонні катери і кораблі не заходили в нашу 12-мильну зону, не захоплювали наших рибалок і не створювали тиск на промисловість в регіоні. Тобто їхнє завдання, фактично, це демонстрація прапора і присутності в регіоні», – пояснює голова правління ГО «Український мілітарний центр» Тарас Чмут.

Однак у ВМС на Азовське море великі плани. Зокрема, під час візиту президента України Володимира Зеленського в Бердянськ у квітні цього року, йому публічно показали схему майбутньої військово-морської бази «Схід». Вона буде знаходитися на території місцевого морського порту.

До 2022 року хочуть добудувати 3 причали і берегову інфраструктуру. За словам командувача ВМСУ, На все планують витратити майже шістсот мільйонів гривень.

«Сюди планується, за винятком бази і двох дивізіонів, передислокувати протипідводнодиверсійні сили, сили забезпечення. Створити сухопутне угруповання в складі батальйону морської піхоти і дивізіону, який тут уже функціонує і виконує завдання в складі Операції об’єднаних сил», – повідомив командувач ВМСУ Ігор Воронченко.

Екскомандувач українського флоту Сергій Гайдук впевнений – базу реально створити за 5 років, якщо роботу вести системно. Він, проте, вважає, що будувати повноцінну базу – ризиковано.

Формування там військово-морської бази – передчасні рішення. Лінія зіткнення може переміщатися

«Формування там військово-морської бази – це передчасні рішення. Тому що лінія зіткнення може переміщатися як на схід, так і на захід. Я б говорив у цій ситуації про пункт маневренного базування. У разі погіршення обстановки, критичної обстановки, повинна бути з урахуванням закоркованості керченської протоки сухопутна можливість евакуації сил та засобів, які знаходяться в даному регіоні», – зауважує Гайдук.

Новий катер від США

Саме сушею перекидали на Азов перші два катери «Гюрза-М». Зараз в строю ВМС таких суден сім, але в різних акваторіях. Зі слів командування ВМСУ і експертів стає зрозуміло, що більшість катерів, із часом, відправлять саме в Азовське море. На перший час тут хочуть розмістити 12. Частину з них чекають зі США.

У росіян суттєво більше морських засобів і в Азовському, і в Чорному морях, ніж в України

«У росіян суттєво більше морських засобів і в Азовському, і в Чорному морях, ніж в України. І ви ніколи не зможете подолати цей негативний баланс. Замість цього необхідно отримати хоч і обмежену у своїх можливостях, але смертоносну зброю, яка дасть, хай і небагато, можливостей для стримування. Це як «Джавеліни», які використовуються у наземних операціях. Їх же не можна використати як наступальну зброю, але вони є елементом стримування, тому що ворог, врешті, має боятися – якщо він зважиться на атаку, то зазнає значних втрат», – розповів ексзаступник міністра оборони США з питань України і Росії Майкл Карпентер.

Із американськими протитанковими комплексами «Джавелін» (Javelin) Майкл Карпентер порівнює патрульні катери «Марк VI». Ексзаступник міністра оборони США один із тих, хто лобіював їх надання Україні.

Нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що члени Конгресу США неформально повідомили Міністерство оборони про плани надати Україні військової допомоги на суму в 125 мільйонів доларів. До них мали увійти контр-артилерійські радари та озброєні патрульні катери «Maрк VI». Хоча офіційно Пентагон інформацію ще не підтвердив, за словами Карпентера, мова може йти саме про ці катери. А за словами голови громадської організації «Український мілітарний центр» Тараса Чмута, перші «Марки» мають надійти наступного року.

На відміну від «Айлендів», катери будуть повністю новими – американські ВМС почали їх отримувати у 2014-му. Вони важчі та швидші за українські. Їх можна переобладнати в залежності від поставлених завдань.

«На сьогодні це, напевно, найдосконаліший катер в своїй ніші у світі. Оптимально для нас було б мати 2-3 дивізіони таких катерів, тобто 12-18 катерів. З яких, наприклад, 6 – на Азовському морі і решта 12 на Чорному морі, розподілені між Очаковом і Одесою. Це дозволило б повністю перекрити потреби прибережних вод, а також потреби сил спеціальних операцій, підрозділів спеціального призначення військово-морських сил», – каже голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Карпентер: «Марк VI» – ідеальна техніка для України

Скільки американських катерів Україна отримає у першій партії, невідомо. Поставки відбуваються за рахунок американської допомоги, яку Вашингтон виділяє щороку, а катери там з'явилися після агресії Росії поблизу Керченської протоки.

Це ідеальна техніка для України, щоб частково розвивати морські можливості в якості засобу стримування російської агресії

«Це має бути довгостроковий процес поставок. У середньостроковій перспективі, у найближчі кілька років. Якби Україна мала хоча б 6 або 7 таких катерів – чи отримала б їх від США, я думаю, це був би значний актив. Наявність хоча б 6 або 7 таких суден дозволила б спритно їх використовувати, аби «накрити» різні частини морського узбережжя. Їх також можна обладнати протикорабельним озброєнням і тому це ідеальна техніка для України, аби мати можливість хоча б частково розвивати свої морські можливості в якості засобу стримування російської агресії», – зауважує ексзаступник міністра оборони США з питань України і Росії Майкл Карпентер.

Як показала історія з американськими катерами класу «Айленд» – для України отримати техніку і почати її застосовувати може бути проблемно, зауважують експерти.

«Айленди» якийсь період часу стояли в Одесі не виходячи в море, тому що якісь були бюрократичні проблеми і страхи в командування. Потім з’явилися проблеми із їхньою подальшою модернізацією, для того щоб розкрити весь їх потенціал. Перша проблема – вирішена. Вони почали активно ходити в море для виконання тих чи інших завдань, але досі ВМС до кінця не розуміє, яку нішу вони мають займати. Що вони мають робити. І це прикро, тому що у флоту було багато років, для того, щоб розібратися з тим, куди він рухається», – каже Тарас Чмут.

За словами аналітиків, в акваторії Азовського моря в Росії постійно перебувають півсотні кораблів і катерів. Здебільшого це сили прикордонної служби ФСБ. Їхнє число у будь-який момент можна швидко збільшити, перекинувши додаткові сили з Чорного моря.

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