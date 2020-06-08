Генсекретар НАТО закликав країни до єдності на тлі викликів з боку Китаю і Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 8 червня заявив, що альянс із 30 країн-учасниць має «залишатися сильним у військовому відношенні, бути більш згуртованим – в політичному», щоб захищати демократію і загальну безпеку.

У промові про бачення НАТО-2030 Столтенберґ заявив, що Росія «нестримно продовжує свою військову діяльність», Китай «міняє глобальний баланс сил, посилює гонку за економічну і технологічну перевагу, збільшує загрози для відкритих товариств та персональних свобод і посилює конкуренцію за наші цінності і наш спосіб життя».

«Вони (Китай – ред.) щораз більше працюють із Росією. Це має наслідки в контексті безпеки для союзників НАТО, і тому нам потрібно реагувати на це, вирішувати це, і потрібно робити це шляхом зміцнення політичних позицій НАТО», – сказав Столтенберґ.

Столтенберґ закликав союзників продовжувати вкладати кошти в свої збройні сили, використовувати альянс як форум для обговорення та, де необхідно, – дій; більш тісно співпрацювати з «однодумцями», такими як Австралія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея, для «захисту глобальних правил та інститутів, які захищали нас протягом десятиліть».

Генсекретар НАТО повторив свою позицію, що пандемія коронавірусу лише посилила напругу в сфері безпеки. У квітні Столтенберґ вже заявляв, що альянс не повинен допустити, щоб коронавірус став загрозою безпеці, і попередив, що Росія і терористичні угруповання можуть спробувати використовувати ситуацію для ворожих дій.

Цю заяву Єнс Столтенберґ зробив після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував НАТО зупинити військові навчання на час дії пандемії, на що генсекретар заявив, що навчання мають оборонний характер. Цими днями якраз у Польщі та в Балтійському морі тривають два військових вишколи з участю партнерів НАТО.