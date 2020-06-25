Варшава попросила США надіслати своїх військових до Польщі

У перебігу переговорів президентів США та Польщі Дональда Трампа і Анджея Дуди в Білому домі 24 червня польський глава держави попросив реалізувати минулорічні домовленості про присутність американських військ на території Польщі. Йдеться про те, що до Польщі прибуде тисяча військових США.Президент США Дональд Трамп підкреслив, що з нетерпінням чекає укладення з Варшавою угоди про співпрацю в сфері оборони, зауваживши, що вже підписані торік дві спільні декларації про зміцнення контактів у сфері безпеки.

За словами Трампа, додаткові підрозділи, про які просить Варшава, можливо, будуть спрямовані до Польщі з Німеччини.

Як передає Reuters, на запитання, чи не намагається американська адміністрація таким чином дати сигнал Росії, Дональд Трамп сказав, що Москва отримує «дуже явний сигнал».

У вересні 2019 року президент США Дональд Трамп підписав угоду про співпрацю зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, яка передбачає розширення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі.

Раніше стало відомо про плани Сполучених Штатів скоротити свій військовий контингент в Німеччині на дев’ять з половиною тисяч військових.

Польський президент Анджей Дуда став першим зарубіжним лідером, якого прийняли в Білому домі з початку пандемії коронавірусу.