Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

Верховний суд Польщі 3 серпня визнав достовірними результати президентських виборів, за якими чинний президент Анджей Дуда здобув перемогу над мером Варшави Рафалом Тшасковським.

«Верховний суд визнав законність перемоги Анджея Себастьяна Дуди на виборах президента Польщі», – сказала в своєму рішенні суддя Ева Стефанська.

Суд переглянув та відхилив більшість із близько 6 тисяч скарг на виборчий процес, які отримав у зв’язку з голосуванням. Кількість скарг вказувала на стократне збільшення випадків ймовірних порушень у порівнянні з голосуванням 2015 року.

За словами речника Верховного суду, менше ніж сотню скарг судді визнали обґрунтованими, але дійшли висновку, що вони не впливають на результат волевиявлення.

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Опозиція оскаржила результат виборів, стверджуючи зокрема, що Дуда та його права партія «Закон і справедливість» нечесно використовували державне телебачення, аби підвищити шанси чинного президента на переобрання.

За офіційними підрахунками, Дуда отримав перевагу на лібералом Тшасковським, якого підтримала правоцентристська «Громадянська платформа», всього в 300 тисяч голосів. Загалом на виборах проголосували понад 20 мільйонів людей, відтак перевага склала 51% проти 49%.

При цьому спостерігачі від Офісу демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ заявляли, що вибори були «затьмарені» упередженим висвітленням у медіа. Кампанію Дуди спостерігачі назвали «позначеною гомофобною, ксенофобною та антисемітською риторикою».