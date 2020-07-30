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31 липня 2020, Київ 00:08
Новини | Міжнародні

У Варшаві сквер назвуть іменем генерала армії УНР

Тоді міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич кладе вінок на могилу генерала армії УНР Марка Безручка. Варшава, 15 серпня 2017 року

Міська рада Варшави 30 липня ухвалила рішення назвати один зі столичних скверів іменем генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Про це повідомляє посольство України у Польщі.

«Дякуємо польським друзям за цей важливий жест визнання ролі українських союзників у війні з більшовиками 1920 року», – мовиться у повідомленні.

Марко Безручко – видатний український воєначальник доби Української революції 1917-1921 років. Був начальником оперативного відділу Головного управління Генерального штабу Армії Української Держави, згодом очолював штаби Окремої Запорізької бригади армії УНР та Корпусу Січових Стрільців. У серпні 1920 року під час радянсько-польської війни командував оборонною Замостя, під час якої було зупинений наступ радянських військ на Варшаву. Згодом керував військовим міністерством УНР в екзилі.

Помер Марко Безручко у Варшаві у 1944 році. Поховали його на православній частині міського цвинтаря «Воля».

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