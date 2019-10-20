У Запоріжжі відкрили мурал з портретом генерала УНР Марка Безручка

20 жовтня у Запоріжжі презентували новий мурал «Доба нескорених», на якому зображено генерал-хорунжого Армії УНР Марка Безручка, що народився у місті Токмак Запорізької області. Він знаходиться на головному проспекті міста поряд з будівлею центрального автовокзалу Запоріжжя. Розпис, присвячений 100-річчю Української революції.

«На муралі зображені воїни-захисники України – воїни, що захищали Україну на початку ХХ сторіччя. На муралі – генерал Безручко. Головне, нагадати суспільству, що у нас точиться війна і агресор нікуди не пішов з нашої землі. Маємо пам’ятати те, що зробила Росія з Україною в 20-і роки, що Росія не змінилася, імперські амбіції нікуди не зникли», – розповів директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко.

Автор роботи – художник Валерій Дзигало. Розпис розміщено на фальшстіні, що складається 20 окремих частин. Роботи зі створення муралу профінансовані з бюджету Запорізької області.

«Доба нескорених» – це другий мурал військово-патріотичної тематики, створений у Запоріжжі. В грудні 2018 року відкрито мурал, центральну частину якого займає портрет полковника армії Української Народної Республіки Петра Болбочана. Наразі планується, що в Запоріжжі упродовж п’яти років створять близько десяти муралів національно-патріотичного спрямування.

Марко Безручко – видатний український воєначальник доби Української революції 1917-1921 років. Був начальником оперативного відділу Головного управління Генерального штабу Армії Української Держави, згодом очолював штаби Окремої Запорізької бригади армії УНР та Корпусу Січових Стрільців. У серпні 1920 року під час радянсько-польської війни командував оборонною Замостя, під час якої було зупинений наступ радянських військ. Згодом керував військовим міністерством УНР в екзилі.