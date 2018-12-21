У Запоріжжі малюють мурал із портретом полковника УНР Болбочана

У Запоріжжі на стіні обласного Театру ляльок малюють мурал, на якому зображено українських воїнів різних епох. Центральну частину зображення займає портрет полковника армії Української Народної Республіки Петра Болбочана. По різні боки від нього розташовані зображення козака та сучасного українського військового.

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Автор ескізу муралу – харківський художник родом із Заопріжжя Михайло Дьяченко. Роботи з розпису фінансує бюджет Запорізької області. Планується, що в місті упродовж п’яти років створять близько десяти муралів національно-патріотичного спрямування.

«1917–1921 роки – це доба Української революції, тобто ми згадуємо спробу відродження української державності початку 20-го сторіччя. В рамках цього ми знайшли доволі цікаві нові факти з історії Української революції саме в Олександрівську, тобто Запоріжжі. Зокрема це і події, пов’язані з Українськими січовими стрільцями, події, пов’язані з махновським рухом, події, пов’язані безпосередньо з переможним походом Болбочана на Крим у 1918 році», – каже директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко.

За його словами, образи запорізького козака, Болбочана і сучасного учасника бойових дій символізують тяглість української військової історії. Місце навпроти Машинобудівного інституту обрали тому, що воно пов’язане з подіями грудня 1917–1918 року.

«Крім того, з цим навчальним закладом пов’язана постать Костя Пестушко – це один з отаманів «холодноярівської республіки», який свого часу навчався в цьому закладі. Згадуючи всі ці події, логічно було цей перший мурал зробити саме там», – додав Мороко.

Роботи над розписом із зображенням Болбочана триватимуть до кінця грудня.

Петро Болбочан – видатний український воєначальник, який увійшов у історію як один з найкращих полководців УНР, був командиром республіканського полку. У 1918 році Болбочан сформував республіканський курінь.