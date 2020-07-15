Служби безпеки Польщі перевіряють дзвінок пранкерів Анджею Дуді, в якому той згадував Україну

Польські безпекові служби розслідують дзвінок пранкерів новообраному президенту Польщі Анджею Дуді. Про це повідомляють польські медіа 15 липня з посиланням на пресслужбу адміністрації президента.

Як повідомив Польській пресагенції (PAP) голова пресслужби Офісу президента Польщі Марцін Кедрина, запит додзвонювача – нібито генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша – підтвердила Польська місія в Організації Об’єднаних Націй. Наразі співробітники безпекових служб з’ясовують, як пранкерам вдалося організувати дзвінок.

Офіс президента Польщі підтвердив, що розмова, яку оприлюднили пранкери, справжня.

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Напередодні пранкери, відомі в мережі як «Вован і Лексус», зв’язалися з Дудою під особою генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріша. Співрозмовник привітав Дуду з перемогою на виборах президента Польщі, а також поставив йому низку питань, зокрема щодо його ствлення до ЛГБТ-спільноти, суперечок щодо історії Другої світової війни з Росією та пандемії коронавірусу.

Дуда повідомив «Ґутеррішу», що в Польщі з її 35-мільйонним населенням відомо про 38 тисяч людей, які захворіли, з них померли 1 576. Він погодився зі співрозмовником, щ ситуація в Україні тим часом «жахлива», і припустив, що вихідці з України могли бути фактором поширення коронавірусної хвороби в Польщі.

«Це може бути Україна, тому що в нас багато людей з України», – зазначив він, додавши, втім, що ситуація з пандемією в країні «під контролем».

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На питання співрозмовника, чи не планує Польща анексувати українське місто Львів «та інші території», Дуда відповів: «Ні, це Україна!».

Російські пранкери Вован і Лексус регулярно вдаються до телефонних дзвінків високопоставленим політикам та громадським діячам, записи яких потім оприлюднюють. Наприклад, у квітні 2019 року інформаційна агенція Reuters повідомила, що вони змогли зв’язатися з президентом Франції Еммануелем Макроном від імені новообраного на той момент президента України Володимира Зеленського. Ще раніше, в грудні 2018 року, вони поговорили з митрополитом Православної церкви України Епіфанієм, представившись службовцем Європарламенту.