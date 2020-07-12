«Плівки Деркача»: чому оприлюднили саме зараз і кому це вигідно

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач разом із колишнім прокурором Костянтином Куликом оприлюднили 9 липня запис розмови людей із голосами схожими на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена, котра, нібито відбулася у 2016 році. А також запис розмови людей із голосами, начебто, Петра Порошенка та Володимира Путіна, котра, нібито, відбулася у квітні 2015 року. У цьому записі співрозмовники закінчують бесіду фразами: «Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі» і «Обіймаю. До побачення, давайте».

Автентичність записів не підтверджена. Деркач заявляє, що передасть плівки у правоохоронні органи.​

Пресслужба «Європейської солідарності» назвала плівки «фальсифікатом». У політичній силі Порошенка заявили, що дії Деркача є частиною «кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладання її на Україну».

У Кремлі повідомили, що автентичність запису розмови у 2015 році підтвердити не можуть.

Чому «плівки Деркача» оприлюднили саме зараз, кому це вигідно та які наслідки матиме ця розмова для України?

На ці питання в ефірі Радіо Свобода відповідали політолог Микола Давидюк та президент центру досліджень соціальних перспектив Донбасу, учасник тристоронньої контактної групи у Мінську – ​Сергій Гармаш.

За старою політичною традицією «скандальні плівки» за участю політиків в Україні з’являються незадовго до виборів з метою «збиття» політичних опонентів. «Плівки Деркача» – не виняток, каже політолог Микола Давидюк.

Україна готується до проведення планових місцевих виборів та й дострокові парламентські вибори на повістці можуть з’явитися будь-якої хвилини, вважає політолог. Проте, найголовніше, каже Давидюк, є висока ймовірність того, що ці записи розраховані не для українського виборця, а для американського.

Це може бути геополітична гра Росії, чи навіть її спроби повпливати на вибори у Сполучених Штатах Америки

«Необов’язково бенефіціари цих плівок є в Україні. Це може бути геополітична гра Росії, чи навіть її спроби повпливати на вибори у Сполучених Штатах Америки. Ці плівки можуть там отримати більшого резонансу, аніж у політичних колах України. Ми просто глядачі. Не для нас готували цю страву. На виборчій кампанії у США ці плівки знайдуть своїх поціновувачів. Наприклад у боротьбі між Трампом та Байденом це може бути дуже цікавий інгредієнт, котрий здатен вплинути на відтінки політичних меседжів», сказав Давидюк в ефірі програми Свобода Live.

Президентські вибори в США заплановані на осінь 2020 року. Демократ Джо Байден є одним з найбільш імовірних конкурентів чинного президента-республіканця Дональда Трампа.

Мовляв, нащо їх (Україну – ред.) підтримувати, якщо вони роблять вигляд, що вони борються (з Росією – ред), а насправді вони між собою домовляються із Путіним

Із твердженням Давидюка, про те що «плівки Деркача», в першу чергу, розраховані на американську аудиторію, погоджується й учасник тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш. На його думку, ці записи здатні погіршити рейтинги Джо Байден, котрий веде послідовну антиросійську риторику, зокрема – і на оприлюднених Деркачем записах.

«На плівках Байден себе показує, як людина котра підтримує український спротив Росії, зокрема – і в плані підтримки Америкою України. А тепер, мовляв, нащо їх (Україну – ред.) підтримувати, якщо вони роблять вигляд, що вони борються (з Росією – ред), а насправді вони між собою домовляються із Путіним. Думаю, це буде серйозний удар», – сказав Гармаш в прямому ефірі Радіо Свобода.

Якщо на тлі появи записів зміняться відносини між США та Україною, то це може мати наслідки і на мінських переговорах, і на фронті, оскільки Україна отримує зброю зі США та потребує американської підтримки, каже Сергій Гармаш.

Хоча, за його словами, «у світі всі чудово розуміють, що «плівки Деркача» – це, в першу чергу, інформаційна спецоперація».

На заході тепер будуть більше враховувати фактор Росії, в тому числі – фактор Росії у США.

«Ми знаємо, хто такий Деркач і всю його передісторію. Всі розуміють, що це російська спецоперація. Але ми живемо в такому світі, коли електронна комунікація не сприяє відчуттю безпеки. Як казав Черчилль, треба двічі подумати і промовчати, особливо, коли ти на такій посаді. Скоріше на заході тепер будуть більше враховувати фактор Росії, в тому числі – фактор Росії в США. Там також виборець має розуміти, звідки ці плівки і чому вони вилізли саме зараз. Тобто Росія знову впливає на виборі в США», – зазначив Гармаш.

Народний депутат Андрій Деркач із 1990-го по 1993 рік навчався у Вищій школі КДБ імені.Дзержинського (зараз – Академія ФСБ Росії) в Москві.

У 1990-х роках був консультантом другого президента Леоніда Кучми і помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

Народний депутат кількох скликань.

Колишній член Партії регіонів.

16 січня 2014 року голосував за «​диктаторські закони»​.

У Росії є ціль показати Україну, як failed state, (країну із неспроможною державною владою – ред.). Росія, таким чином демонструє світові, що, мовляв, ви не говоріть з ними (з Україною – ред) про щось серйозне, бо завтра ми це покажемо, каже політолог Микола Давидюк.

«Нащо «ручкатися» з ворогом. Ти (йдеться про Порошенка – ред.) підставляєш своїх партнерів на заході. Люди, котрі віддавали свої політичні бонуси і політичні впливи, сьогодні підставлені тобою. Ми сьогодні виглядаємо, як країна з якою не можна говорити ні про що серйозне», – вважає політолог.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1» назвав плівки, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем, частиною інформаційної війни.

Щодо української аудиторії, то на думку політологів, «плівки Деркача» навряд чи кардинально змінять електоральні вподобання прихильників Петра Порошека. Його ядерний електорат вже викристалізувався і будь-які звинувачення на адресу Порошенка – це привід для мобілізації його виборців, вважає політолог Давидюк.

«​Неприємно підтримувати людину, яка заграє з агресором, але в них іншого вибору немає. Вони (електорат Порошенка– ред.) вже визначилися зі своїм кандидатом. Вони, поки що, іншого не бачать», каже Давидюк.

Політолог Володимир Фесенко також вважає, що суттєвих електоральних втрат Петро Порошеко не зазнає. Хоча, каже Фесенко, плівки Деркача» – це «моральна проблема, що створює для Порошека суттєві обмеження».

«​Тепер коли він (Порошенко –​ ред. ) буде говорити про те, як він любить Україну, про захист України, то про «трудящихся»​ та про «солідарність з Путіним», йому будуть згадувати»​, зазначив Фесенко в ефірі програми Свобода Live.

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