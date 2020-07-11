США ефективніше стримуватимуть Росію, якщо Україна та Грузія будуть у НАТО – слухання у Конгресі

США будуть ефективнішими в протидії Росії, якщо Україна та Грузія стануть членами НАТО – така думка пролунала під час слухань у Конгресі США, повідомляє Голос Америки.

Слухання у Конгресі США стосувалися повідомлень у американських медіа, що Росія платила Талібану за атаки на американських солдат в Афганістані.

Перед конгресменами виступили провідні експерти. І під час обговорення, зокрема, йшлося і про те, як ефективніше протидіяти Росії на військовому та політичному рівнях.

Старший аналітик Атлантичної ради США та колишній заступник помічника Міністра оборони США Ян Бжезінський сказав, що дії Америки повинні бути негайними і безкомпромісними.

Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії та України



«Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії та України. Розширення НАТО поширило мир і безпеку в Європі та посилило військову спроможність альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО. Продовження неоднозначної позиції лише посилює апетит Путіна і його відчуття можливості відновити панування над цими двома демократіями», – заявив Бжезінський.

Також він закликав посилити економічний тиск проти Росії.

«Нинішні санкції можуть завдавати збитків російській економіці, але їхнім результатом мало бути стримування російської агресії – і тут вони не досягли успіху. Санкції треба посилити і націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового та енергетичного секторів», – сказав експерт.

З ним погодилася Селеста Валландер, колишня радниця президента Барака Обами та старший директор по Росії та Євразії у Раді національної безпеки США.

Щодо можливої російської змови з Талібаном, а також дій Кремля в Сирії, Валландер сказала, що якщо агресивній політиці Кремля не протидіяти – він не зупиниться.

Якщо ми не захистимо себе, вони продовжуватимуть – і, можливо, нарощуватимуть напругу надалі



«США повинні вибудувати оборону, зірвати ці операції і прямо змусити російське керівництво відповідати на військовому, політичному і найвищому рівнях влади. Якщо ми не захистимо себе, якщо ми не зірвемо ці російські операції, і якщо ми не змусимо російське керівництво відповідати, вони продовжуватимуть – і, можливо, нарощуватимуть напругу надалі», сказала старший директор по Росії та Євразії у Раді національної безпеки США.

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