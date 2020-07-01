США затвердили плани вивести з Німеччини 9,5 тисяч американських військових, повідомив речник Пентагону Джонатан Гоффман 30 червня.

За його словами, затверджений президентом США Дональдом Трампом план «підвищить рівень стримування Росії, посилить НАТО, запевнить союзників, покращить стратегічну гнучкість США та операційну гнучкість Командування США в Європі».

Тепер кількість американських військових у Німеччині має знизитися із 34 500 до 25 000. Наразі США не повідомляли, коли і куди виведуть частину своїх військ із німецької території.

Під час візиту до Вашингтона президент Польщі Анджей Дуда пропонував Трампу перекинути частину військових до Польщі.

Посадовці Пентагону говорили, що частину військ можуть перенести до Східної Європи. При цьому деякі з них можуть передислокувати на постійні основі, але більшість – на короткий термін, щоб дати знак Росії.

Німеччина висловлювала занепокоєння рішенням вивести американські війська з її території.