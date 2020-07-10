Секретар РНБО про «плівки Деркача»: це один з елементів інформаційних воєн

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1» назвав плівки, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем, частиною інформаційної війни.

«Те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних воєн: вони дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але вони є, ці процеси всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни», – заявив Данілов.

Він додав, що боротьба з нею ускладнюється тим, що Україна «не тоталітарна держава», а країна з вільним суспільством і каналами інформації, які «фізично неможливо закрити».

Нові аудіозаписи начебто розмов п'ятого президента Петра Порошенка з російським лідером Володимиром Путіним нібито в 2015 році і з колишнім віце-президентом США Джо Байденом – 2016-го Андрій Деркач представив 9 липня на пресконференції разом із колишнім прокурором Костянтином Куликом. Пресконференція мала назву «Нові факти міжнародної корупції, а також зовнішнього управління Україною».

При цьому офіційно названого Деркачем дня «розмови Порошенка і Путіна» були чотиристоронні переговори, а не двосторонні. У цьому записі співрозмовники закінчують бесіду фразами: «Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі» і «Обіймаю. До побачення, давайте».

Раніше Деркач уже оприлюднював схожі записи, посилаючись на «журналістів-розслідувачів».

Автентичність записів наразі перевірити неможливо. Деркач заявляє, що передасть записи у правоохоронні органи. Також він зазначив, що опублікував лише частину розмов.

Пресслужба «Європейської солідарності» назвала плівки «фальсифікатом».

У Кремлі відмовилися коментувати записи.