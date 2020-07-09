У Порошенка назвали «фальсифікатом» оприлюднені Деркачем записи

Пресслужба «Європейської солідарності» назвала «фальсифікатом» оприлюднені 9 липня позафракційним народним депутатом Андрієм Деркачем записи нібито розмови п’ятого президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом.

«Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від «розіп’ятого хлопчика у Слов’янську» до «вбивства Петром Порошенком рідного брата». «Розмова» з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, – із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом», – йдеться в заяві пресслужби, отриманій Радіо Свобода.

В «Європейській солідарності» наголошують, що про те, як насправді проходили переговори Порошенка з Путіним, «засвідчив один із очевидців, Франсуа Олланд: «Тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції».

«За спогадами президента Франції, «багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного», Порошенко «залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни», – йдеться в заяві.

У партії Порошенка заявляють, що нинішня пресконференція Деркача і колишнього прокурора Костинтина Кулика є частиною «кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладання її на Україну».

«Це – помста Кремля за те, що Порошенко як президент та верховний головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля», – додали в «Євросолідарності».

Нові аудіозаписи начебто розмов Порошенка з Путіним нібито в 2015 році і з Байденом – 2016-го Андрій Деркач представив 9 липня на пресконференції разом із колишнім прокурором Костянтином Куликом. Пресконференція мала назву «Нові факти міжнародної корупції, а також зовнішнього управління Україною».

При цьому офіційно названого Деркачем дня «розмови Порошенка і Путіна» були чотиристоронні переговори, а не двосторонні.

У цьому записі співрозмовники закінчують бесіду фразами: «Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі» і «Обіймаю. До побачення, давайте».

Раніше Деркач уже оприлюднював схожі записи, посилаючись на «журналістів-розслідувачів».

Автентичність записів наразі перевірити неможливо. Деркач заявляє, що передасть записи у правоохоронні органи. Також він зазначив, що опублікував лише частину розмов.

Тим часом, у Кремлі відмовилися коментувати записи.

«Взагалі-то ці розмови відбуваються в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис… Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією», – цитують речника Путіна Дмитра Пєскова російські ЗМІ.