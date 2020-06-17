Друге коло «україногейту» ні Зеленському, ні Трампу не треба – експерти

На тлі повідомлень про пропозицію хабаря для керівників антикорупційних органів України ЗМІ знову згадали про українську компанію «Бурісма». Ту саму, до ради директорів якої входив Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, нині кандидата на президентських виборах. Глава НАБУ Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький заперечили будь-який стосунок до цієї справи Гантера Байдена. Але критики Джо Байдена продовжують дорікати йому перебуванням сина у «Бурісмі». Це все відбувається через кілька тижнів після оприлюднення так званих «плівок Деркача». Але, як зауважили Радіо Свобода експерти, ані президент України Володимир Зеленський, ані суперник Байдена-старшого на виборах, нинішній президент США Дональд Трамп не зацікавлені роздмухувати друге коло «україногейту». Хоча це не знімає вимоги Вашингтона до Києва ефективно боротися з топ-корупцією і не лише у «справі Бурісми».

12 червня цього року детективи НАБУ задокументували факт надання «колишнім високопосадовцем попередньої влади» хабаря у 6 мільйонів доларів главі Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще мільйон знайшли в автівці податківця – йому як посереднику. Загалом затримали трьох осіб – першого заступника начальника ГУ ДПС, одного із керівників групи компаній, афільованої з ексміністром екології України Миколою Злочевським, а також колишнього керівника одного з департаментів ДФС, довірену особу ексміністра. За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо саме Злочевського, міністра часів президентства Віктора Януковича, власника газової компанії «Бурісма».

Зі свого боку, в компанії «Бурісма» наголосили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.

Два коментарі Зеленського

Ситник і Холодницький заперечили будь-який стосунок до цього провадження Гантера Байдена, сина кандидата у президенти США Джо Байдена. Гантер Байден був членом ради директорів «Бурісми», коли Байден-старший був віцепрезидентом США. Гантер Байден обійняв свою посаду в Burisma Holding навесні 2014 року. 1 травня 2019 року він повідомив, що його термін перебування у компанії закінчився, тому залишає посаду в умовах політичного клімату, в якому його кваліфікації та робота піддаються нападам. Крім Байдена-молодшого до ради директорів «Бурісми» входив, зокрема, експрезидент Польщі Александр Кваснєвський.

Ми б дуже хотіли, щоб не було певних політичних спекуляцій, їх вистачає на сьогодні

«Цей епізод стосується стабілізаційного кредиту, який видавався Національним банком України банківській установі, яка пов’язана з паном Курченком «Реал Банк». Давайте не перетворювати цю справу в темний бік, щоб був політичний підтекст. Ще раз хочу звернути увагу: справа зареєстрована лише 3 червня… Дійсно, люди дуже поспішали, щоб забезпечити необхідне процесуальне рішення саме до 14 червня. Епізод, за яким підозра була оголошена, ми вже назвали. Тому ми б дуже хотіли, щоб не було певних політичних спекуляцій, їх вистачає на сьогодні», – сказав Артем Ситник. (14 червня – день народження Миколи Злочевського).

Цей скандал навколо «хабаря» розгорівся через кілька тижнів після іншого скандалу, де критики Джо Байдена теж згадували перебування його сина у раді директорів «Бурісми». Йдеться про так звані «плівки Деркача» – позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив 19 травня записи нібито розмов 2015–2016 років експрезидента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. На записах нібито Порошенко говорить, зокрема, про можливість звільнення тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Назва компанії «Бурісма» не прозвучала жодного разу і про Гантера Байдена жодного разу не згадували

На запису обговорювані питання пов’язуються з перспективами отримання Україною американської фінансової допомоги та позики в 1 мільярд доларів від МВФ. За твердженням Андрія Деркача, за цими розмовами є підстави звинувачувати Порошенка «у державній зраді», бо Україною в часи його президентства нібито «керував Байден». Також депутат заявляв, що обговорення посадовцями генпрокурора було начебто пов’язане із зацікавленістю Джо Байдена у припиненні розслідування діяльності «Бурісми». Хоча в оприлюднених Деркачем розмовах назва компанії «Бурісма» не прозвучала жодного разу і про Гантера Байдена жодного разу не згадували.

Наступного дня після оприлюднення «плівок Деркача» президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію.

«Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків», – так президент Зеленський прокоментував нагадування про його заяви щодо Петра Порошенка під час своєї виборчої кампанії. «У Генпрокурора відкрили кримінальне провадження (за фактом оприлюднення Деркачем записів переговорів – ред.). Не хочу більше коментувати...Це не останній дзвінок, який побачать українці», – відповів Зеленський на запитання щодо оприлюднених Деркачем аудіозаписів.

Зі свого боку Порошенко відреагував на сказане Зеленським і «плівки Деркача».

«Аудіофайли, які демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики», – стверджував Порошенко у фейсбуці.

Володимир Зеленський повернувся до теми «плівок Деркача» 1 червня в інтерв'ю британському виданню The Telegraph через скайп.

«Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (між Порошенком і Байденом – «Інтерфакс»). І чи було цю угоду досягнуто або відкинуто, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить лише те, як можна було підслухати, записати на плівку Офіс президента України», – стверджував Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну чи зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні або на процес виборів. «Ми – незалежна держава. Сполучені Штати Америки – незалежна країна», – зазначив він.

«Другого кола «україногейту» Зеленський вже не витримає»

Директор українського Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця вважає цю, другу, заяву Зеленського визначальною. І саме такий погляд президента на українсько-американські відносини він зберігатиме, які б нові скандали навколо «Бурісми» не виникали, каже експерт. Бо «другого кола так званого «україногейту» Володимир Зеленський вже не витримає».

У коментарі Радіо Свобода Григорій Перепелиця констатував, що президент України ледь відкараскався від першого кола цього скандалу (йдеться про ініціювання торік у США процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Підставою критики Трампа вважали телефонну розмову глави Білого дому 25 липня минулого року з українським лідером Зеленським. Білий дім оприлюднив не дослівний виклад тієї розмови. Трампа звинувачували у зловживанні президентською владою – що він заради власної політичної вигоди нібито намагався маніпулювати відносинами з іншою державою. Тобто, на думку критиків Трампа, він тиснув на Україну, щоб та розслідувала участь сина суперника Трампа на виборах – Джо Байдена – Гантера у роботі «Бурісми». Зрештою імпічмент провалився: контрольований республіканцями Сенат визнав необґрунтованими звинувачення проти Трампа – ред).

Григорій Перепелиця згадав, як «допитували» Зеленського під час його візиту до Нью-Йорка, в розпал «україногейту». Це, на погляд експерта, був перший серйозний виклик для Зеленського після переконливої перемоги на президентських виборах і здобуття більшості у Верховній Раді його партією «Слуга народу». Тому сиквел «україногейту» є неприйнятним і для Зеленського, і, головне, для України. Адже при всій гостроті боротьби демократів і республіканців у США, яка тільки посилюватиметься з наближенням голосування у листопаді на президентських виборах, одне з небагатьох питань із двопартійним консенсусом – підтримка України. І наразі немає жодних ознак послаблення цього консенсусу, констатує Григорій Перепелиця. До того ж, на користь України грає в цьому контексті загалом негативний чинник для Києва – зменшення уваги Вашингтона до українських питань, вважає експерт.

Для самої Америки цей «україногейт» став «відіграним м’ячем»

«Для самої Америки цей «україногейт» став «відіграним м’ячем», невипадково Дональд Трамп не дуже зреагував (експерт має на увазі реакцію в тому числі на «плівки Деркача – ред). Напевно, Трамп пам’ятає, що це йому вартувало процесу імпічменту. Трамп не хоче розігрувати «українську карту», якщо можна так назвати. Я припускаю, що «справу Гантера» у Трампа можуть розкручувати не стосовно України, а стосовно Китаю. Опоненти Гантера Байдена раніше критикували його за співпрацю на «китайському напрямку». А Трамп намагається дистанціюватися від України. А от Китай – це інша справа! Китай для Трампа – основний геополітичний суперник США», – вважає Григорій Перепелиця.

«Спочатку Зеленський погарячкував»

«Тема Гантера Байдена» давно не є сенсацією і в Україні, і в Америці, зауважив у коментарі Радіо Свобода міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.

Те, що Зеленський включив задній хід, я вважаю правильним

«Те, що Зеленський включив задній хід (заяви президента України виданню The Telegraph), я вважаю правильним. Спочатку Зеленський погарячкував, осліплений «любов’ю» до попередника. А потім Зеленському, мабуть, більш-менш ясно доповіли, про що йдеться. А йдеться насправді про стратегічні речі, й ризикувати цим не можна. Зеленський усвідомив: Україні конче потрібна підтримка з боку США – саме двох партій (демократів і республіканців) і обох палат Конгресу», – зазначив Огризко.

Ексглава МЗС вважає, що скандалом із «хабарем» у кілька мільйонів доларів для керівників антикорупційних органів Зеленський може скористатися для зміцнення українсько-американських відносин.

Це, навпаки, можна вчергове подати як боротьбу з корупцією в Україні

«Це, навпаки, можна вчергове подати як боротьбу з корупцією в Україні. Що певні сили продовжують корупційну лінію. А нова влада бореться з цим і витягує на світ Божий от таких «чудових» персонажів, які готові роздавати наліво-направо по 5-6 мільйонів доларів. Інша річ – Росія. Для неї – «все средства хороши», щоб вбити клин між Україною та США. І вкидання плівок п’ятиколонниками, які рясно представлені в парламенті й не тільки, був очевидним кроком із цього боку. Але зараз такі дії пройдуть повз, бо що важливе зараз в Америці? Якась «Бурісма», яку мало хто знає і про яку мало хто чув», – зауважив Володимир Огризко, маючи на увазі протести, які тривають зараз у США.

«Якби я був Зеленським»

Натомість американський політолог, політтехнолог Джейсон Смарт, який на виборах 2008 року працював у штабі кандидата-республіканця у президенти США Джона Маккейна, а 2016-го вів кампанію учасника республіканських праймериз, сенатора Круза, не вважає «тему Гантера Байдена» нецікавою для США.

Навпаки, прогнозує Джейсон Смарт, із наближенням голосування 3 листопада ця тема все більше цікавитиме республіканців – чим саме займалися Джо Байден і його син в Україні? І Зеленському саме для зміцнення українсько-американських відносин вигідне повне розслідування щодо «Бурісми», стверджує американський експерт. І додає: звісно, таке розслідування має бути об’єктивним, прозорим, відкритим.

Тим більше Джо Байден стільки разів казав, що його син нічого незаконного не вчиняв

«Якби я був Зеленським, що я зробив би? Я сказав би: «Добре. Ми це будемо розслідувати, бо є стільки запитань. А я хочу показати, що ми – прозорі. Що нам усе рівно: там працював будь-який українець чи там працював син віцепрезидента США. Ми будемо розслідувати будь-яке звинувачення у корупції та з’ясовувати, справедливе воно чи ні? Тим більше Джо Байден стільки разів казав, що його син нічого незаконного не вчиняв. І він сам нічого незаконного не робив. Й таке розслідування в Україні, підтвердивши ці слова Байдена, може виявитися великим плюсом для нього, спростувавши критику республіканців», – стверджує Джейсон Смарт.

Тим часом США схвалили пакет безпекової допомоги Україні у 250 мільйонів доларів на 2020 рік. Про це повідомив 11 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, «ця підтримка підвищує обороноздатність України у протистоянні російській агресії».