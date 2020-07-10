Речнику Кремля «невідомо» про розмову Путіна і Порошенка 2015 року

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про розмову 2015 року між Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Петро Порошенком, нібито запис якої напередодні в Києві поширив позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

«Мені невідомо про те, що така розмова могла відбутися. Я також не можу нічого сказати про автентичність цього запису», – цитує слова Пєскова російське державне агентство ТАСС.

Він також відповів на питання, чи вітав Порошенко 12 червня 2014 року Путіна з Днем Росії: «Я не можу підтвердити цей факт, ніяких обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені в такі національні свята, не здійснювалося, не здійснюється і зараз, на жаль».

9 липня в партії Порошенка «Європейська солідарність» назвали «змонтованим і ретельно скомпільованим фальсифікатом» поширені Деркачем записи.

При цьому офіційно названого Деркачем дня «розмови Порошенка і Путіна» були чотиристоронні переговори, а не двосторонні.

В оприлюдненому записі співрозмовники, особи яких непідтверджені, закінчують бесіду фразами: «Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі» і «Обіймаю. До побачення, давайте». Раніше Деркач уже оприлюднював схожі записи, посилаючись на «журналістів-розслідувачів».

Раніше під час ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV представниця «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що Петро Порошенко під час телефонної розмови з Путіним у червні 2014 року нібито привітав його з Днем Росії.

Порошенко звинуватив її у брехні і заявив, що під час тієї розмови він висловив «рішучий протест Путіну», а сайт Кремля поширив інформацію про привітання.