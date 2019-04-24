Російські пранкери подзвонили Макрону від імені Зеленського – Reuters

Російські пранкери Вован і Лексус подзвонили президенту Франції Емануелю Макрону від імені переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського. Про це повідомляє агентство Reuters.

15-хвилинну розмову 24 квітня опублікували у YouTube. Точний час, коли відбувся дзвінок, невідомий.

Один з пранкерів, що видавав себе за Зеленського, пожартував, що перемога у 73% голосів нагадує результати виборів у Росії, коли перемагав Володимир Путін. У відповідь співрозмовник, голос якого, як зазначає агентство, схожий на Макрона, жартівливо зауважив, що Україна не була схожа на Росію принаймні в одному: «Ви ще не кинули всіх суперників до в’язниці».

У адміністрації Макрона відмовилися коментувати Reuters відео, сказавши, що ані підтверджують, ані заперечують автентичність запису.

Вован і Лексус – відомі російські пранкери, жертвами яких ставали чимало відомих людей та світових політиків.

Зеленський зустрічався з Макроном 12 квітня у Парижі.