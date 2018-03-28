Суд у Росії оголосив у міжнародний розшук українського пранкера

Українського пранкера, якого в Росії звинувачують у поширенні даних про «сотні загиблих» у пожежі в російському Кемерові, оголосили в міжнародний розшук.

Басманний суд Москви також заочно заарештував громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі Інтернет як «Євген Вольнов».

Термін арешту становить два місяці з моменту екстрадиції або затримання на території Росії.

Слідчий комітет Росії порушив проти українського пранкера справу за статтею «розпалювання ненависті або ворожнечі». Російські слідчі заявляють, що пранкер «публічно, з використанням мережі інтернет і засобів масової інформації поширював неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в Кемерові, вводячи в оману родичів загиблих і постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію».

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

26 березня заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін заявив, що «російські ботоферми» використовують трагедію в російському Кемерово проти України.

«З ночі відслідковуємо відображення ситуації в Кемерово у інформаційному просторі. Російські ботоферми запустили, вже декілька разів раніше відпрацьовану, технологію (те ж саме було після катастроф літаків над Синаєм та Чорним морем). Головний наратив – «українці радіють смертям російських дітей», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Золотухін вважає, що поширення цієї тези «спрямоване на відволікання уваги від самої трагедії, від встановлення реальної кількості жертв і пошуку реальних винуватців».