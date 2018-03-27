«Вони замовчують від нас правду» – учасниця стихійного мітингу у Кемерові

У російському Кемерові, де в результаті пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня», за офіційними даними, загинули 64 людини, декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг біля будівлі обласної адміністрації. Люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування. Люди також скандують: «Правду!», «У відставку губернатора!» і «Путіна». (Відео Reuters)