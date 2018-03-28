Слідчий комітет Росії порушив справу проти українського пранкера

Слідчий комітет Росії заявляє про порушення кримінальної справи проти українського пранкера, якого звинувачують у поширенні даних про «сотні загиблих» у пожежі в російському Кемерові.

«За результатами проведеної перевірки, слідчими Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статті 282 КК РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі) відносно громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі Інтернет як «Євген Вольнов», – йдеться в повідомленні Слідчого комітету 28 березня.

Російські слідчі заявляють, що пранкер «публічно, з використанням мережі інтернет і засобів масової інформації поширював неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в Кемерові, вводячи в оману родичів загиблих і постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію».

У СКР заявили, що планують оголосили «Вольнова» у розшук.

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

26 березня заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін заявив, що «російські ботоферми» використовують трагедію в російському Кемерово проти України. «З ночі відслідковуємо відображення ситуації в Кемерово у інформаційному просторі. Російські ботоферми запустили, вже декілька разів раніше відпрацьовану, технологію (те ж саме було після катастроф літаків над Синаєм та Чорним морем). Головний наратив – «українці радіють смертям російських дітей», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Золотухін вважає, що поширення цієї тези «спрямоване на відволікання уваги від самої трагедії, від встановлення реальної кількості жертв і пошуку реальних винуватців».