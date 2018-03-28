У Росії – день жалоби за жертвами пожежі у торговому центрі в Кемерові

У Росії в середу оголошено день жалоби за загиблими в результаті пожежі 25 березня в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в Кемерові, більшість з яких діти.

Напередодні рятувальники завершили пошукову операцію на місці пожежі. У згорілому будинку знайшли останки 64 загиблих. У Слідчому комітеті повідомили про отримання заяв від родичів про зникнення під час пожежі 67 людей. Причини пожежі поки не встановлені.

27 березня в десятках міст по всій Росії відбулися мітинги в пам’ять про жертв трагедії. У Кемерові біля будівлі адміністрації у вівторок пройшов стихійний мітинг. Учасники вимагали покарати винних у трагедії і розповісти про реальну кількість загиблих. На мітингу звучали заклики до відставки губернатора області Амана Тулєєва. Сам губернатор до присутніх на мітинг не вийшов. Не вийшов до людей і президент Росії Володимир Путін, який в цей час перебував у місті.

Сьогодні у Кемерові поховають 14 жертв трагедії. Жалобні заходи пройдуть в соборах і на чотирьох кладовищах міста.