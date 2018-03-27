Торгово-розважальні центри перевірятимуть відповідно до плану – ДСНС

В Україні діють вибіркові правила перевірок протипожежної безпеки з боку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). З одного боку, на перевірку суб'єктів господарської діяльності з боку держави діє мораторій, а з іншого – суб'єкти з високим ступенем ризику перевіряти можна. До таких належать і торговельні, розважальні центри, а також навчальні заклади, кінотеатри та заклади охорони здоров'я.

За протипожежною безпекою субєктів господарювання слідкує Державна служба надзвичайних ситуацій. Перевірки проводять відповідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Разом із тим від листопада 2016 року до 31 грудня 2018-го діє мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Однак, у вересні 2017 року Кабінет міністрів дозволив деяким контролюючим органам здійснювати позапланові перевірки стану техногенної безпеки в дошкільних загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, будинках для людей похилого віку та осіб з інвалідністю а також закладах відпочинку та здоров'я.

Постанова Кабміну почала діяти від лютого 2018 року, а ДСНС має список усіх суб'єктів, які планує перевірити у поточному році.

Минулого року планових перевірок не було

Зважаючи на зміни до законодавства, обмеження на перевірки протипожежної безпеки діяли протягом двох років.

Відповідно, у 2017 році ДСНС не перевіряла суб’єкти господарювання на протипожежну безпеку.

У коментарі Радіо Свобода представники відділу технічної експлуатації ТРЦ Ocean Plaza повідомили, що востаннє перевірка від ГУ ДСНС України в місті Києві відбувалася у 2016 році. Нині протипожежні тренування у центрі відбуваються щомісяця.

Тепер Державна служба надзвичайних ситуацій зможе також перевірити установи для оздоровлення та відпочинку дітей, інтернати, установи дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічного) і спеціалізованої освіти.

Також суб'єкти господарювання з високим ступенем ризику: об'єкти паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об'єкти підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечні об'єкти та об'єкти висотного будівництва.

Рятувальна служба перевірить в поточному році понад 38 тисяч об'єктів підвищеної небезпеки на предмет пожежної та техногенної безпеки.

Олександр Чикригін, заступник начальника управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС України наголошує, що торговельні центри (ТЦ) та торгово-розважальні центри (ТРЦ) належать до списку субєктів господарювання з підвищеним ступенем ризику і їх перевірятимуть згідно із планом.

«Усі суб’єкти, в тому числі торговельно-розважальні центри, перевіряються відповідно до річного плану, який висвітлений на сайті. Під час здійснення перевірок, в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, до суб’єктів господарювання застосовуються заходи адміністративного впливу», – розповів Чикригін.

У квітні 2018 року проінспектують столичний торговий центр Мандарин Плаза, в червні перевірять гіпермаркети «Ашан» в різних регіонах України, а в жовтні – київський клуб «Стерео Плаза».

Згідно з графіком планових перевірок, в серпні також перевірять дитячі розважальні центри «СкайПарк» в ТРЦ «Дрім Таун» і ТРЦ Sky Mall.

У списку, затвердженому у грудні 2017 року є також дитячі табори, кінотеатри, санаторії та лікарні.

Співвласник ТРЦ Dream Town Олександр Меламуд повідомив про протипожежні тренування публічно:

Для чого діяв мораторій на перевірки?

Голова офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук наголошує, що мораторій був введений для реформування нагляду державного контролю.

«Після Майдану було бажання реформувати нагляд державного контролю, в тому числі ДСНС, оскільки раніше у них була одна ціль – знайти і покарати, – каже Гончарук. – Служби дуже формально підходили до виконання задач, хотіли зібрати більше штрафів і покарати якнайбільше підприємців. Тому ухвалили рішення заборонити планові перевірки. Тепер уряд вирішив не просто продовжити мораторій, а зробити його «розумним».

За словами Гончарука, тепер метою ДСНС буде не лише «зловити порушників», а в першу чергу – допомогти бізнесу справитися з ризиками. Усі результати перевірок тепер можна буде знайти на офіційному сайті служби, а відповідно і оцінити доцільність таких перевірок.

Офіс ефективного регулювання розробив пілотний модуль, де працюють нині 13 інспекцій, а результати перевірок може переглянути кожен охочий.

У Державній регуляторній службі України роз’яснили спірні питання щодо планових перевірок ДСНС та мораторію: «ДСНС частково була виведена з-під дії мораторію, але відносно не всіх планових перевірок, а лише щодо закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)».

У регуляторній службі радять не допускати перевірку тим підприємствам, які не належать до високого ступеню ризику, але у Плані комплексних заходів державного нагляду присутні.

Пожежа у Харківському ТЦ – через коротке замикання

Напередодні, 26 березня сталася пожежа у Харкові. Горів шеститиповерховий торговельний центр «Будинок торгівлі центральний».

Головне управління ДСНС України в Харківській області повідомило: «Розвідка пожежі встановила, що у даному торговельному закладі на сходах другого поверху горіли силові кабелі на площі два квадратних метри, а також електрощитова у підвалі на площі три квадратних метри. Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму».

Адміністрація закладу евакуювала більшість відвідувачів та робітників до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі.

«Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались», – розповіли у ДСНС.

За попередніми даними причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.

Наразі правоохоронні органи разом зі спеціалістами з управління надзвичайних ситуацій та профільними інститутами проводять перевірку інциденту.

КМДА просить ДСНС про перевірки, у Полтаві – профілактика зі священнослужителями

Прес-служба КМДА повідомила, що у столиці перевірять системи пожежної безпеки в торгово-розважальних центрах, комплексах і закладах масового перебування людей.

Це рішення схвалили у зв’язку з трагедією, яка сталася в торговому центрі в російському Кемерові.

«Ми шоковані трагедією, що сталася у Кемерові. Пожежа спричинила велику кількість жертв, забрала життя людей, серед яких було багато дітей. Зважаючи на це, мер Києва доручив перевірити на відповідність нормам пожежної безпеки всі торгово-розважальні комплекси та інші місця масового перебування людей», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

А от на Полтавщині напередодні Великодня, аби запобігти виникненню надзвичайних подій та ситуацій під час богослужінь, фахівці обласної Служби порятунку «101» проводять з працівниками культових споруд профілактичні бесіди з протипожежної безпеки.

«Під час спілкування зі священиками співробітники ДСНС роз’яснили їм правила та вимоги пожежної безпеки, правила поведінки під час пожежі, евакуації. Також, рятувальники оглянули вогнегасники в культових спорудах, нагадали правила використання первинних засобів пожежогасіння», – йдеться на сайті обласної ДСНС.