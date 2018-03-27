У київських ТРЦ перевірять системи пожежної безпеки – КМДА

У Києві перевірять системи пожежної безпеки в торгово-розважальних центрах, комплексах і закладах масового перебування людей.

Як повідомляє прес-служба КМДА, це рішення схвалили у зв’язку з трагедією, яка сталася в торговому центрі в російському Кемерові.

«Ми шоковані трагедією, що сталася у Кемерові. Пожежа спричинила велику кількість жертв, забрала життя людей, серед яких було багато дітей. Зважаючи на це, мер Києва доручив перевірити на відповідність нормам пожежної безпеки всі торгово-розважальні комплекси та інші місця масового перебування людей», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що з проханням невідкладно організувати спільні перевірки міська влада звернулася до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові, Росія, почалася вдень 25 березня. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».