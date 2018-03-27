Бастрикін: найбільш ймовірною причиною пожежі в Кемерові було «замикання електропроводки»

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

«Осередок спалаху – дитячий ігровий майданчик, четвертий поверх. Ми зараз призначили експертизу… Там дві версії – або це самозаймання електрики, яку замкнуло, або версія, в яку ми менше віримо, – застосування відкритого вогню», – сказав Бастрикін в Кемерово на нараді з президентом Росії Володимиром Путіним, яке транслював телеканал «Росія 24».

Пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові почалася вдень 25 березня. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство.

Сьогодні у Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг. Люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування.