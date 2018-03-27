ДСНС: у 2018 році заплановані понад 38 тисяч перевірок щодо пожежної безпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує, що співробітники відомства перевіряють торгово-розважальні центри, а також інші об’єкти із масовим перебуванням людей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, у 2018 році рятувальники планують провести понад 38 тисяч перевірок щодо дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки на підприємствах переважно з високим і середнім ступенем ризику.

18 грудня 2017 року уряд частково вивів Державну службу з надзвичайних ситуацій з-під дії мораторію на проведення планових перевірок.

«Відтак, ДСНС та її територіальним органам уряд дав зелене світло в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення і відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів освіти… а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва», – повідомляє ДСНС 26 березня.

25 березня у торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих стверджують, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

Міська влада Києва після трагедії Кемерові заявила про проведення перевірок у торгово-розважальних центрах.