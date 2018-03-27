У Москві на жалобному мітингу за жертвами кемеровської пожежі скандують «Путіна – у відставку»

У столиці Росії Москві на Пушкінській площі люди зібралися на стихійну акція пам’яті жертв пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня». Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що участь в акції бере кілька тисяч людей.

Захід не був узгоджений з мерією міста, проте влада пообіцяла не розганяти учасників. Кореспонденти Радіо Свобода ведуть пряму трансляцію з акції.

Періодично люди починають скандувати «Путіна – у відставку», «Росія без Путіна», «Кемерово, ми з тобою», «Правду! Правду!» і «Вбивцям дітей не місце в Кремлі».

Водночас, як заявляють ініціатори, акція має мовчазний характер. Учасники жалобного мітингу тримають невеликі плакати з написами «Кемерово 25.03.2018», «Не забудемо 25.03.2018», «Тулєєва у відставку» і «Хабарі вбивають дітей».

Учасники акції спорудили народний меморіал біля підніжжя пам’ятника Пушкіну. Через велику кількість людей на площі, учасники передають одне одному квіти, м’які іграшки і свічки.

Акцію відвідав опозиційний політик Олексій Навальний разом зі своєю дружиною Юлією. Раніше він підтримав ідею провести жалобний захід.

Пожежа в кемеровському супермаркеті «Зимова вишня» розпочався 25 березня. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Серед щонайменше 64 загиблих – багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих стверджують, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

27 березня в Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг. Люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування.

Президент Росії Володимир Путін, який приїхав в Кемерово 27 березня, оголосив 28 березня загальноросійським днем жалоби.