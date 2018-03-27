Росія: адміністрація Кемерова оголосила про 38 зниклих під час пожежі

Зниклими під час пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові числяться 38 людей, у тому числі понад 20 дітей, йдеться в повідомленні на сайті міської адміністрації.

У тому ж списку – прізвища 25 загиблих. Очевидно, йдеться про тих, чиї останки вже упізнали.

Раніше екстрені служби заявляли про 64 жертви, а учасники ініціативних груп склали свій список загиблих і зниклих без вісти. У ньому – 85 прізвищ.

Президент Росії Володимир Путін раніше підписав указ про оголошення дня жалоби 28 березня в зв’язку з загибеллю людей у Кемерові.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

27 березня в Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг. Люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування.

Мерія Москви сьогодні оголосила про проведення на Манежній площі офіційної жалобної акції в пам'ять про жертви пожежі.

У Санкт-Петербурзі також заплановані дві акції в пам'ять про загиблих. Одна пройде на Марсовому полі, інша – на Невському проспекті.

Кореспонденти Радіо Свобода повідомляють, що жалобні зустрічі також пройдуть в Пскові і Кірові. У кількох містах Росії з'явилися народні меморіали жертвам пожежі в Кемерові.

Пожежа в торговельному центрі почалася вдень 25 березня. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих стверджують, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.