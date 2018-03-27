У Росії 28 березня оголосили днем жалоби у зв’язку з трагедією в Кемерові

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про оголошення жалоби в середу, 28 березня, в зв’язку з загибеллю людей в результаті пожежі в російському Кемерові.

Як повідомляє прес-служба Кремля, у день жалоби на всій території Росії мають приспустити державні прапори, розважальні заходи і передачі в день трауру пропонують скасувати.

Раніше сьогодні Володимир Путін прилетів Кемерова, де він назвав причиною пожежі «злочинну недбалість».

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв попросив вибачення особисто у Володимира Путіна за пожежу в торговельному центрі.

Пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові, Росія, почалася вдень 25 березня. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих стверджують, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

Сьогодні у Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг. Люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування.