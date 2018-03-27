Пожежа в Кемерові: родичі заявляють про загибель 41 дитини

У результаті пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові загинула 41 дитина. Про це свідчать списки загиблих, оприлюднені в створеному родичами жертв штабі, повідомляють агенція «Интерфакс-Россия» і видання «Медуза».

Всього в списках є прізвища 64 загиблих, серед яких 41 неповнолітній.

Ініціативна група родичів, яка проінспектувала кемеровський морг, також підтвердили достовірність цих даних.

«Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, решта – дітей. Тіла не ховали – ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках», – сказав один з представників ініціативної групи.

Пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові почалася вдень 25 березня. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

Сьогодні у Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг. Люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування.