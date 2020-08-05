Антирекорд COVID-19: в Україні виявили 1271 новий випадок захворювання

В Україні за останню добу виявили 1271 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, свідчить система моніторингу РНБО.

Померли за останню добу 24 людини, 914 – одужали.

Найбільше хворих 4 серпня виявили у Львівській області, Києві, Харківській й Івано-Франківській областях.

Загалом від початку епідемії в Україні захворіли майже 75,5 тисяч людей, померли – 1788. Одужали за весь період понад 40,5 тисяч людей.

Нинішні добові дані – найвищі в Україні від початку пандемії. Востаннє близько 1200 випадків COVID-19 виявляли 30 липня.

У світі коронавірусним захворюванням від початку пандемії заразилися 18,5 мільйонів людей, майже 700 тисяч – померли.