Міністр інфраструктури України Владислав Криклій закликав уряд дозволити зупинки потягів у «червоних зонах» карантину для висадки пасажирів. Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо».

«Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу , але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять», – сказав Криклій.

Раніше «Укрзалізниця» скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі. Обмеження діє для поїздів №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Зупинку скасували через те, що Луцьк та Тернопіль потрапили до «червоної» зони загрози COVID-19.